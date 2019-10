El Museo de La Plata restituirá mañana los restos de un cacique al pueblo qom

La Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata restituirá mañana al pueblo qom el cráneo del cacique Polvareda, en lo que será la restitución número 12 que concretará el Museo. El cacique fue muerto en 1866, durante el genocidio conocido como la "Conquista del desierto verde" y su cráneo, con el número 9 escrito con tinta roja, integra la colección del Museo de Ciencias Naturales. El antropólogo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Fernando Miguel Pepe, explicó a Télam que "la de mañana será la restitución número 12 que logramos concretar con el Museo de La Plata, todas ellas, en parte, también son una nueva forma de reparación histórica para cada una de las comunidades de los pueblos originarios que participan, en la cual nosotros ponemos nuestro granito de maíz". "En este proceso reparatorio hemos podido comprobar que con cada restitución de los ancestros, y en particular en las ceremonias que realizan para darle sepultura en sus territorios, las comunidades se empoderan y suman energías para continuar con la lucha diaria por su supervivencia, lo cual es para nosotros un gran compromiso y un orgullo que tantas comunidades hayan confiado y nos dejen acompañarlas fraternalmente", apuntó. La restitución del cacique Polvareda se realizará mañana a las 10 en la sede del Museo y estarán presentes el cacique qom Darío Pereyra, de la comunidad N' hala; Luis Pereyra, de la comunidad An Añanxaq -ambas de Las Toscas, Santa Fe- acompañados por la abogada Cintia Chávez, defensora de esas comunidades. El cráneo de Polvareda fue "coleccionado" por el agrimensor Carlos Chaperouge, quien "acompañó al Coronel Manuel Obligado en el genocidio" de los qom para demarcar "las tierras arrebatadas a los pueblos del Gran Chaco, en ese momento territorio nacional". La captura del cacique quedó documentada en un parte militar del 24 de enero de 1866 dirigido al gobernador Nicasio Oroño exhumado de los archivos del ejército por el antropólogo Francisco Mora: "No hemos hecho todo pero hemos triunfado completamente dejando en el Chaco en diferentes combates, 74 indios muertos de pelea ( ) entre éstos, 5 caciques - Ponciano Morcona, Antonio Ahaquihancalé, Juan de la Cruz Cacitoquí, Cruz Polvareda, Nicolás Samaquín", detalla la carta firmada por el comandante de la Frontera Norte de Santa Fe, Manuel Olmedo- El 18 de octubre, a la mañana será enterrado en Villa Guillermina, Santa Fe, debajo de un gigantesco Quebracho según la tradición Qom, informó Pepe.