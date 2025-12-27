El novio de Wanda Nara la engañó con Claudia Ciardone: el audio de la infidelidad

El romance entre Wanda Nara y Martín Migueles enfrenta un fuerte escándalo tras las revelaciones en el programa Sálvese Quien Pueda. Se informó que el joven contactó a Claudia Ciardone con mensajes y audios mientras es pareja de la conductora de MasterChef Celebrity.

La aproximación ocurrió mediante un intermediario que le comunicó a la ex Gran Hermano que Migueles deseaba pedirle disculpas. Yanina Latorre detalló que Ciardone lo desbloqueó en WhatsApp para escuchar su mensaje, donde él expresó alegría y mencionó la "carita gris" de su perfil.

Publicidad

No obstante, el joven le envió su dirección y propuso un encuentro personal. Esto sucedió mientras Wanda festejaba en sus historias de Instagram sus seis meses de noviazgo con un corazón celeste y una foto romántica.

En la postal, posaron en la playa al atardecer con el mar de fondo; él usó lentes de sol con un buzo beige y ella una bikini animal print apoyada contra su cuerpo. Pese a la complicidad pública, estos mensajes directos ponen en riesgo la estabilidad de la pareja.