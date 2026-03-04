La justicia determinó que el choque donde murió el ciclista de 82 años fue frontal

Una nueva tragedia vial se registró este miércoles por la mañana en San Juan y dejó como saldo la muerte de un ciclista de 82 años. El hecho ocurrió en la zona de El Médano de Oro y es investigado por la Justicia.

La ayudante fiscal Agostina Ventimiglia confirmó a DIARIO HUARPE que el siniestro se produjo alrededor de las 7 en calle Alfonso XIII, entre calles 11 y 12, cuando una camioneta y una bicicleta colisionaron en circunstancias que aún se intentan esclarecer.

Impacto frontal y mecánica en investigación

Según explicó Ventimiglia, ambos vehículos circulaban por la misma arteria, pero en sentidos contrarios: la camioneta lo hacía de norte a sur y la bicicleta de sur a norte. “En principio, el impacto habría sido frontal”, señaló la funcionaria, aunque aclaró que la mecánica definitiva se determinará con las pericias correspondientes.

La presunción inicial surge de la posición final de los rodados y de los daños constatados en el lugar. La calle es angosta y cuenta con doble línea amarilla, por lo que un choque frontal implicaría que uno de los dos vehículos invadió el carril contrario. Sin embargo, esa hipótesis deberá confirmarse con las medidas técnicas en curso.

El lugar del hecho presenta escasa iluminación artificial y, al momento del siniestro, la visibilidad no era óptima, lo que también forma parte del análisis.

La víctima y el estado del conductor

El ciclista, un hombre de 82 años, sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladado al Hospital Rawson por personal del servicio de emergencias. Ingresó con traumatismo encéfalo craneano, fracturas y politraumatismos severos. Horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Por respeto a la familia, desde la Fiscalía indicaron que las identidades completas no serían difundidas de inmediato, aunque ambas personas involucradas están debidamente individualizadas.

En cuanto al conductor de la camioneta, un hombre mayor de edad, permanece demorado mientras se completan las medidas de rigor, entre ellas análisis toxicológicos y dosaje de alcohol en sangre. De acuerdo con la información preliminar, el test de alcoholemia habría dado resultado negativo.

Ventimiglia también indicó que, en principio, el propio conductor habría dado aviso a la Policía tras el choque, aunque esa circunstancia será corroborada con testimonios y otras pruebas.

Investigación en curso

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar con precisión cómo se produjo el siniestro y si existió invasión de carril por parte de alguno de los involucrados.

El caso vuelve a poner en agenda la problemática de la seguridad vial en la provincia, especialmente en zonas con escasa iluminación y calles angostas, donde la convivencia entre vehículos y ciclistas requiere extrema precaución.