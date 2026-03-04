Un grave siniestro vial alteró la mañana de este miércoles en la Ciudad de San Juan. Una mujer, de aproximadamente 60 años, resultó herida tras ser embestida por un colectivo de la empresa Libertador, perteneciente a la RedTulum, en la intersección de Avenida Libertador y calle Toranzo.

Según informó el Dr. Sergio Cúneo, ayudante fiscal de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, el hecho se produjo alrededor de las 10:50 de la mañana. Por motivos que aún son materia de investigación, la mujer fue impactada por la unidad de transporte público mientras circulaba por la zona. Inmediatamente después del choque, la víctima fue asistida y trasladada al área de urgencias del Hospital Rawson para recibir atención médica especializada.

Publicidad

Pericias y búsqueda de testigos

En el lugar del accidente trabaja personal de Criminalística y de la UFI interviniente, quienes iniciaron la recolección de elementos probatorios claves para esclarecer lo sucedido. "Estamos trabajando en la mecánica del accidente mediante memos de entrevista y el relevamiento de cámaras de seguridad de los comercios cercanos", detalló Cúneo respecto a las tareas que se llevan adelante en la esquina capitalina.

Aunque la identidad de la damnificada aún no ha sido confirmada de forma oficial, se sabe que se trata de una persona mayor de edad que se encontraba cruzando la arteria al momento del impacto.

Publicidad

Situación del conductor

Respecto al chofer del colectivo involucrado, las autoridades judiciales confirmaron que se encuentra demorado de manera preventiva. Como parte del protocolo legal en este tipo de incidentes, el sujeto será sometido a un control de pipeta y dosaje de alcohol en sangre para determinar su estado al momento de conducir la unidad.

El tránsito en la zona de Libertador y Toranzo se vio parcialmente afectado debido a los peritajes, por lo que se recomienda a los conductores circular con extrema precaución mientras finalizan las tareas de levantamiento de pruebas en la calzada.