Receta de galletitas azucaradas sin manteca para la vianda escolar

En el marco del inicio del ciclo lectivo, los estudiantes requieren snacks caseros que les permitan reponer energías durante la jornada escolar. Para dar respuesta a esta necesidad, el influencer Matu Chavero compartió una alternativa práctica que se prepara en pocos minutos: galletitas azucaradas elaboradas sin manteca. Esta receta permite obtener 30 o más unidades utilizando componentes que habitualmente se encuentran en el hogar.

Para la mezcla se necesita un huevo, 60 g de azúcar, 40 ml de aceite, esencia de vainilla, 50 ml de leche o yogurt, 250 g de harina 0000 y una cucharada de polvo para hornear. El procedimiento indica batir el huevo con el azúcar y la vainilla dos minutos, agregar el aceite dos minutos más y luego integrar el yogur o leche. Posteriormente, se incorpora la harina con cuchara de madera y se amasa un bollo que debe reposar 30 minutos.

El armado final consiste en estirar la masa a 3 mm de espesor, cortar las galletas, pincelarlas con agua y pasarlas por azúcar. La cocción se realiza en un horno precalentado a 180°C durante 10 minutos sobre una placa con papel manteca o aceite. Finalmente, Chavero recomendó que, para obtener una versión chocolatada, se pueden reemplazar 30 g de harina por cacao amargo.