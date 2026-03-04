Un nuevo y escalofriante hecho de violencia de género conmociona a la localidad de Villa Centenario, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, en Buenos Aires. Toda la secuencia, que duró poco más de un minuto, quedó registrada por las cámaras de seguridad de una vivienda de la zona, exponiendo la brutalidad de un hombre que atacó a su pareja a la vista de todos.

El episodio ocurrió a la altura de la calle Nápoles al 500. Las imágenes capturaron el momento exacto en el que el agresor frenó la moto en la que viajaba con su novia y, en medio de una discusión, la obligó a bajar del rodado. Acto seguido, comenzó a golpearla mientras ella intentaba alejarse desesperadamente.

"Me vas a meter los cuernos a mí"

La situación escaló rápidamente cuando el hombre comenzó a insultarla y a dispararle. En la filmación se alcanzan a escuchar las amenazas de muerte: “Dejá el celular ahí porque te voy a matar”, le gritó, mientras le reclamaba una y otra vez por una supuesta infidelidad: “¿Me vas a meter los cuernos a mí?”.

Pese a que la joven intentó dialogar, el violento sacó el arma y disparó nuevamente. Esta vez, la bala alcanzó a la chica, quien buscó refugio detrás de un auto estacionado mientras gritaba de dolor. Sin piedad, el atacante le ordenó reiteradas veces que se subiera a la moto y, sin esperar a que ella terminara de acomodarse, arrancó y se la llevó del lugar.

Incertidumbre y silencio

Un detalle que genera impacto es que, a pesar de los gritos desesperados de la víctima pidiendo auxilio, ningún vecino salió de su casa para asistirla durante el minuto que duró el ataque. Hasta el momento, se desconoce el paradero de ambos, aunque se presume que podrían haber asistido a un centro de salud local debido a la herida de bala.

La Justicia ya analiza las grabaciones e intenta identificar formalmente tanto al agresor como a la joven. Los investigadores no han brindado información oficial sobre el paradero del atacante, mientras crece la preocupación por el estado de salud de la víctima.