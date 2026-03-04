El mercado energético mundial atraviesa semanas de máxima tensión por el conflicto en Medio Oriente, que amenaza las rutas de suministro y empuja el precio del barril al alza. En este contexto de incertidumbre externa, Argentina acaba de romper su propio techo histórico al alcanzar la producción de petróleo más alta de la que se tiene registro oficial.

Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, en enero se produjeron 4.262.675 m3 de crudo, un volumen que no tiene precedentes oficiales en la historia del país. Con este valor se superó el récord anterior logrado apenas en diciembre de 2025, consolidando una tendencia de crecimiento que no se veía desde finales de la década del 90.

El motor de Vaca Muerta

La mejora en los últimos años ha sido contundente, con un repunte del 15,7% si se compara este enero con el mismo mes del año pasado. Desde el Ministerio de Economía destacaron que este crecimiento exponencial estuvo impulsado principalmente por el despliegue de Vaca Muerta, cuya producción aumentó un 35,5% interanual.

Para dimensionar el logro, hay que remontarse a enero de 1999 para encontrar una cifra que superara la barrera de los cuatro millones de metros cúbicos. Tras ese hito, la medición fue siempre menor durante 26 años, hasta que en agosto de 2025 la historia comenzó a repetirse con volúmenes que hoy colocan al país en una posición estratégica frente a la crisis global.

Un salto frente a la crisis global

En enero, el país generó un promedio de 882,2 barriles de petróleo por día, lo que representa un 16,5% más que en el mismo período de 2025. Estas cifras contrastan con la realidad vivida entre 2010 y 2022, años en los que la producción ni siquiera lograba alcanzar la barrera de los tres millones de m3 en el primer mes de cada ciclo.

Con el precio internacional del crudo en ascenso debido a la inestabilidad en Irán, el fortalecimiento de la cuota argentina no solo asegura el autoabastecimiento, sino que abre una ventana de oportunidad para las exportaciones de energía en un momento clave para la economía nacional.