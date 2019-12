El Nuevo Bolero se encuentra el viernes en Hasta Trilce

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Primer Encuentro Nacional del Nuevo Bolero que el próximo viernes tendrá por sede a la sala porteña Hasta Trilce implica para la cantante Nadiah Demarco, una de las impulsoras del espacio, "darle un lugar a la necesidad de encontrar nuevos valores en el género".



Durante una entrevista con Télam, Demarco señaló que el encuentro que promovió junto al grupo Pares & Sones "tiene que ver con que decidimos juntarnos para poder mostrar la nueva generación del bolero".



Por su parte, Luigi Kush, armonicista de Pares & Sones indicó a esta agencia que "el público argentino está, sigue presente recordando viejos clásicos, pero no están los artistas que encaren seriamente, con amor y respeto, esos viejos clásicos y este género del modo en que lo proponemos nosotros".



La convocatoria prevista para el viernes 13 a partir de las 20 en la sala sita en Maza 177, reúne a Demarco (conocida como "La Dama del Bolero"), que estará acompañada por el guitarrista Marco Hernández en guitarra, la también cantante Viviana Valenzuela y el sexteto Pares & Sones.



El conjunto formado por estudiantes de la Escuela de Música Popular de Avellaneda reúne, además de a Kush, a Andrés Bussot (guitarra), Facundo Sanchez (percusión), Emmanuel Pacheco (voz), Gastón Mercuri (percusión) y Merlina Soria (guitarra rítmica).



Télam: ¿Cuál consideran que es el presente del bolero en la Argentina?



Nadiah Demarco: Hasta hace un poco más de un año en nuestro país el género estaba algo dormido aunque siempre lo encontramos vigente en los corazones del público. Sin embargo, en los últimos tiempos muchos intérpretes volvieron a cantar boleros y eso está generando un nuevo mercado en nuestro país para esta música tan bella.



Luigi Kush: Creemos que el género sigue vivo y vigente. Por un lado, existe el público amante de los boleros, que a sala llena se hace presente en cada presentación de la banda, de otros colegas o de espectáculos relacionados. Por otro lado, están los artistas, que no somos muchos, pero que que cada vez somos más. La idea es tratar de organizar todo este movimiento para que todos tengamos un espacio en donde sentirnos cómodos, ya sea en el escenario o como espectadores.



T: -¿Qué aporte sienten que hacen cada uno de ustedes al nuevo bolero?



ND: El bolero existe más o menos desde hace 135 años. Es un género que ha marcado tendencia y se ha convertido en patrimonio cultural mundial. Desde nuestro humilde lugar aportamos la lucha de que no pierda vigencia, de demostrar que es un género que convive con nosotros desde que somos niños. Que somos nuevas generaciones que nos adueñamos del sentir de sus melodías sabiendo que con cada nota se desprenden años de leyendas.



LK: Nuestro repertorio viene del Caribe, pero le damos una impronta rioplatense muy particular, agregando armónicas, percusiones con tintes africanos y ese fondo rockero del punteo de guitarras que se asemeja mucho al requinto de los tríos de boleros. A eso le sumamos algo que tal vez sea lo más importante que es una voz melódica muy suave que no tiene nada que ver con el resto de la banda pero a su vez, hace una amalgama perfecta.