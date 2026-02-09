La plataforma de clasificados para acompañantes Skokka, con operaciones en 29 países, concretó su primera incursión en el patrocinio deportivo del fútbol brasileño. El acuerdo con el Esporte Clube Vitória representa el debut de la compañía, presente en el mercado internacional desde hace más de 15 años, en un territorio tradicionalmente reservado a sectores empresariales convencionales.

El presidente del club bahiano, Fábio Mota, defendió públicamente la decisión institucional, destacando la política de inclusión del Leão da Barra. "Vitória es el primer club patrocinado por Skokka. Estamos en una fase donde no admitimos prejuicios, tenemos mucha diversidad en nuestro país. Siempre estamos abiertos a traer apoyo y transmitir un mensaje", afirmó el directivo.



Presencia internacional y marco regulatorio

Con presencia en 29 países y más de 15 años de trayectoria internacional, Skokka desarrolló una estructura operativa que articula alcance global con cumplimiento de las normativas locales en cada territorio. La plataforma opera en el sector de anuncios clasificados para profesionales del entretenimiento adulto.

La compañía forma parte activa de ABIPEA (Asociación Brasileña de la Industria y Profesionales del Entretenimiento Adulto), integrando el grupo fundador de esta entidad dedicada a la autorregulación sectorial. Esta membresía refleja su compromiso con la construcción de protocolos de conducta profesional en el mercado brasileño.

Conexión Argentina: Emmanuel Martínez refuerza al Vitória

El club bahiano anunció recientemente la contratación del mediocampista argentino Emmanuel Martínez, firmando un vínculo por dos años. El futbolista de 31 años (nacido el 04/06/1994) es oriundo de Tandil, localidad situada aproximadamente 350 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires.

"Tengo una expectativa muy alta y ansioso por debutar en el Barradão. Por el compromiso que asumimos acá y ansioso por conocer a la hinchada rubronegra. Creo que todo va a salir bien y vamos a trabajar para que eso suceda", expresó el jugador en declaraciones al sitio oficial del Esporte Clube Vitória.

Emmanuel Martínez inició su carrera en el fútbol argentino y también tuvo experiencia en Ecuador. Su llegada al Vitória coincide con el momento en que el club diversifica sus alianzas comerciales y refuerza su plantilla para las competencias nacionales.

Referentes internacionales en patrocinio deportivo

El ingreso de Skokka al fútbol brasileño se alinea con movimientos observados en otras disciplinas deportivas a nivel internacional. OnlyFans, plataforma de contenido adulto por suscripción, patrocina al American Racing Team en MotoGP2, una de las categorías más reconocidas del motociclismo mundial.

Estos antecedentes señalan que las plataformas digitales de diversos rubros reconocen en el deporte atributos que fundamentan estas inversiones en visibilidad: audiencia masiva, conexión emocional de los hinchas y reputación vinculada a instituciones deportivas consolidadas.

Tecnología para protección de usuarios

La incorporación de la tecnología Thorn Safer constituye una de las apuestas más relevantes de la plataforma en materia de seguridad digital. El sistema fue creado por Thorn, organización estadounidense fundada por los actores Demi Moore y Ashton Kutcher, reconocida internacionalmente por sus soluciones de detección y prevención del abuso sexual infantil en entornos digitales.

La implementación de esta tecnología ubica a Skokka entre las plataformas que invierten en herramientas especializadas de protección que exceden los requerimientos regulatorios mínimos. Thorn Safer emplea inteligencia artificial para detectar patrones de riesgo y bloquear contenidos potencialmente vinculados a la explotación de menores.

Desempeño en servicio al cliente

El rendimiento de la empresa en indicadores de atención al consumidor la posicionó como referente en su categoría y candidata al Premio Reclame Aqui 2025. La plataforma, que evalúa empresas según índices de resolución de reclamos, tiempo de respuesta y satisfacción del usuario, reconoció la gestión desarrollada por Skokka en transparencia y relación con sus clientes.

Este tipo de reconocimiento público opera como certificación externa de la calidad operativa de empresas digitales, especialmente en sectores donde la confianza del usuario constituye un elemento fundamental del modelo de negocios.

Iniciativas de responsabilidad social

La alianza sostenida con la ONG Fala Mulher forma parte de la estrategia de responsabilidad social corporativa. La organización, enfocada en combatir la violencia de género y promover derechos de las mujeres, desarrolla iniciativas conjuntas con Skokka que abarcan campañas educativas y habilitación de canales de denuncia.

Esta colaboración evidencia el reconocimiento de que las plataformas con amplio alcance digital poseen capacidad para amplificar mensajes de organizaciones sociales, transformando su base de usuarios en audiencia para temáticas de interés comunitario.

Dimensiones del acuerdo con Vitória

El contrato comercial establecido con el club bahiano incluye exposición de marca en múltiples espacios. Skokka aparecerá en las camisetas del plantel masculino del Vitória que compite en la Serie A del Campeonato Brasileño, en el equipo femenino que también disputa la Serie A (incluyendo encuentros de competiciones internacionales) y en el equipo de básquetbol del club.

Las comunicaciones desarrolladas para el Estadio Manoel Barradas tendrán orientación institucional y educativa. Los contenidos abordarán ciudadanía digital, respeto y seguridad en línea, distanciándose del modelo tradicional de exposición meramente publicitaria.

Impacto económico directo

Los recursos derivados del acuerdo fueron destinados a mejoras operativas del club. Vitória empleó parte de la inversión para financiar siete vuelos chárter durante el Campeonato Brasileño, información divulgada por la propia dirigencia rubronegra.

Este tipo de aplicación demuestra cómo los acuerdos comerciales se traducen en infraestructura que incide directamente en el rendimiento deportivo, proporcionando a los equipos condiciones logísticas superiores en competiciones con calendario exigente.

Proyecciones para el sector

La experiencia pionera de Skokka en el fútbol brasileño funcionará como caso de estudio para otras empresas del segmento digital que evalúan inversiones en marketing deportivo. Los resultados de esta primera iniciativa influenciarán decisiones futuras tanto de plataformas interesadas en patrocinios como de clubes dispuestos a diversificar sus fuentes de financiamiento.

Para la compañía, el patrocinio representa una oportunidad de construir reconocimiento institucional mediante la asociación con un club tradicional del fútbol brasileño, al tiempo que utiliza la visibilidad del deporte para comunicar compromisos con seguridad, responsabilidad social y transparencia operativa.

El desarrollo de esta alianza en las próximas temporadas proporcionará información concreta sobre la viabilidad de modelos alternativos de patrocinio en un mercado deportivo brasileño que, históricamente, ha mantenido estructuras comerciales conservadoras.