Gracias a las medidas de control y verificación que realizan los efectivos de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes en la vía pública, se logró recuperar un rodado que había sido denunciado como robado hace unos meses atrás.

El operativo más reciente tuvo lugar en el departamento Rawson, específicamente en inmediaciones de Av. España, entre las calles Devoto y Calvento. En ese punto, el personal policial procedió a entrevistar a un ciudadano de apellido Castillo (52), quien circulaba en una motocicleta marca Zanella ZB RT 110cc.

Al realizar la verificación física del rodado, los especialistas de la sección extrajeron los dígitos identificatorios del motor y del cuadro. Tras consultar los datos en el sistema policial, se confirmó que el vehículo presentaba un pedido de secuestro vigente con fecha del 2 de diciembre de 2025, vinculado a una causa caratulada como “Hurto Calificado”, con intervención de la Comisaría 3° y la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Contra la Propiedad.

Ante esta situación, se dio intervención inmediata a la fiscalía de turno, procediendo al secuestro preventivo de la unidad para avanzar con las medidas legales correspondientes.