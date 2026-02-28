La Comunidad Warpe del Territorio del Kuyum invita a toda la población sanjuanina a participar de un festival musical, artístico y artesanal que se realizará este sábado 28 de febrero en el Centro Cultural Koaxa Utu, ubicado en Avenida Libertador y calle Belgrano, en la Plaza Madre Universal del barrio Puyuta, departamento Rivadavia.

La propuesta comenzará a las 18 y se extenderá hasta la medianoche, con una grilla que combina música en vivo, espectáculos y una feria de arte y artesanías originarias.

Música, identidad y arte originario

Según informaron desde la organización a DIARIO HUARPE , el festival no solo será un espacio de encuentro cultural, sino también una oportunidad para visibilizar expresiones artísticas vinculadas a los pueblos originarios y a la identidad cuyana.

Además de los shows musicales, habrá una feria con artesanías y producciones de arte originario, donde emprendedores y artesanos ofrecerán sus creaciones al público. La iniciativa busca fortalecer la economía cultural comunitaria y generar un espacio de intercambio abierto a toda la sociedad.

Grilla artística para toda la familia

Sobre el escenario pasarán distintos artistas y propuestas escénicas: Roberto Guevara; Sabor a Calle Tawa; Gloria del Monte; Noelia Cantos con folklore cuyano; Duende de la Guitarra; Lucho Muñoz; el show circense Chispa; y una jam de tambores africanos que aportará ritmo y participación colectiva al cierre de la jornada.

La diversidad de estilos —que va desde el folklore hasta propuestas urbanas y espectáculos circenses— apunta a convocar a públicos de todas las edades, en un ambiente familiar y comunitario.

Evento autogestivo y promoción especial

Desde la Comunidad Warpe explicaron que el festival es autogestivo, por lo que el valor de la entrada, fijado en 4.000 pesos, está destinado a cubrir los honorarios de los artistas y los costos de organización.

En ese marco, y teniendo en cuenta la situación económica actual, se dispuso una promoción especial: pagando dos entradas, la tercera será sin costo.

La invitación es abierta a toda la comunidad sanjuanina para compartir una tarde-noche de música, arte y encuentro intercultural en el corazón de Rivadavia.