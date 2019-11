El oficialismo buscará mañana desestimar en el Consejo denuncias contra Bonadio y Canicoba Corral

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El oficialismo procurará mañana en la Comisión de Disciplina y Acusación y en el plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación avanzar con la desestimación de denuncias por presunto mal desempeño formuladas contra los jueces federales Claudio Bonadio y Rodolfo Canicoba Corral.



Así lo hará en lo que constituirá, probablemente, la anteúltima reunión del cuerpo antes del cambio de composición que se dará tras la renovación parcial de ambas cámaras del Congreso y de la asunción del presidente electo, Alberto Fernández, el 10 de diciembre.



Está previsto que a las 9 se reúna la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, encabezada por el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli, con una nutrida agenda, de 39 ítems, la mayoría correspondientes a dictámenes de los cuales sus consejeros instructores proponen la desestimación de denuncias o su rechazo 'in limine'.



Tal es el caso de cuatro expedientes que pusieron en tela de juicio el desempeño del juez federal Claudio Bonadio, quien instruye, entre otros expedientes, el correspondiente a los llamados cuadernos de la corrupción, como así también la causa Los Sauces y la del Memorándum de Entendimiento con Irán.



Se trata de expedientes iniciados por denuncias formuladas por Carlos Beraldi, uno de los abogados de la senadora nacional y vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, y por el ex director de la AFI y senador nacional electo por Neuquén, Oscar Parrilli.



A los dos expedientes iniciados por sus respectivas denuncias se suma un tercero, iniciado a instancias de una denuncia formulada por el abogado Federico Paurolo, quien representa al ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti ante la Justicia, y un cuarto, motorizado por Luis Ferreyra y Myriam Kohen, familiares del dueño de la empresa Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, excarcelado en octubre pasado en el marco de la causa de los cuadernos.



De acuerdo con el orden del día de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, serán puestos sobre la mesa cuatro dictámenes desestimatorios de las denuncias contra el magistrado, dos de ellos redactados por el ahora ex consejero por el Ejecutivo Juan Bautista Mahiques, sostenidos ahora por su reemplazante, Facundo Bargalló Benegas.



En tanto, otro de los dictámenes, también con la propuesta de desestimar las denuncias formuladas contra Bonadio, fue elaborado por el diputado nacional Pablo Tonelli; mientras que el cuarto, en el mismo sentido, será sostenido por el juez federal platense Juan Manuel Culotta.



A estas propuestas se sumará otra que sugerirá a la Comisión la desestimación de un conjunto de denuncias por presunto mal desempeño de sus funciones acumuladas contra el juez federal Canicoba Corral, por su actuación en el marco de la causa contra el dirigente sindical Omar "Caballo" Suárez, actualmente bajo prisión domiciliaria.



En este caso, la propuesta de desestimación llega de la mano del consejero por el estamento de los abogados Carlos Más Vélez, de extracción radical.



También es parte del temario un dictamen del diputado Pablo Tonelli que sugiere la desestimación de una denuncia contra la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, quien se encuentra a cargo de la investigación de lo sucedido con el submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes.



Una de las denuncias por presunto mal desempeño que pesa sobre la magistrada había sido presentada por Luis Tagliapietra, abogado y padre de uno de los submarinistas fallecidos.



Tras la reunión de la Comisión de Disciplina y Acusación se encuentra convocada una reunión del plenario del Consejo de la Magistratura que, en su orden del día, tiene contemplada la posibilidad de tratar los dictámenes que haya aprobado previamente la comisión, con lo cual podrían cumplir con la totalidad del trámite en la misma jornada.



Según fuentes del Consejo también podría ser puesta sobre la mesa del plenario del cuerpo, a instancias de alguno de sus integrantes, la denuncia por manipulación de la Justicia presentada ante la ONU por la organización Abogados por la Justicia Social de La Plata, Berisso y Ensenada (AJUS LPBE), que derivó en un reciente pedido de informes al Ejecutivo Nacional por parte del relator especial Diego García Sayán.