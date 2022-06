El oficialismo rivadaviense apunta a la oposición por hacer maniobras de campaña

El oficialismo de Rivadavia está dispuesto a plantarse ante, lo que ellos consideran, son embestidas del bloque opositor del Frente de Todos. Al puntal tal que el presidente del Concejo Deliberante afirmó que “ellos buscan anotarse logros que puedan mostrar en sus campañas futuras”. Esta respuesta se da luego del pedido de informe que realizaron los ediles de la oposición por la, que consideran, falta de información sobre el uso de los camiones.

Para el edil Juan Cruz Córdoba, la solicitud de los opositores “es entendible pero innecesaria”. Es que el presidente del Deliberante expresó que “nosotros tenemos tres controles permanentes de las cuentas municipales. Uno es de la auditoría interna del municipio y dos externas como son el Tribunal de Cuentas y la Unidad Ejecutor Provincial”.

Incluso, expresó Córdoba, “permanentemente les brindamos la información que requieren desde el bloque del Frente de Todos. Hemos aprobado todos los pedidos de informes que realizaron y periódicamente invitamos a los funcionarios del Ejecutivo a que brinden las explicaciones necesarios en el recinto para darle lugar a todas las dudas que existan”.

El oficialismo que es liderado por Fabián Martín, responde de este modo a la acusación de los ediles Lucio Gutiérrez, Walter Vázquez y Leonardo Lorenzo, quienes expresaron a este medio que existe información que requieren desde hace tiempo sobre la flota de camiones que utiliza el departamento y que no lo tienen claro.

Incluso los concejales del Frente de Todos advirtieron que los vecinos les hacen consultas sobre este asunto y que no saben cómo responder. Esta afirmación a Juan Cruz Córdoba le pareció llamativa e incluso dijo que “a mi ningún vecino nunca me dijo nada y eso que hablo permanentemente. Además ellos observan si la gestión es buena o no al analizar si se cumplen con las obras, los servicios y el buen funcionamiento de lo que hace el ejecutivo”.

Para el presidente del Concejo, la motivación de los ediles opositores no es otra cosa que “darle inicio a la campaña”. De manera contundente, Córdoba dijo que “ellos son de otro frente político y la realidad es que quizás no tengan demasiados logros para apoyar sus posibles candidaturas futuras. Por esto es que necesitan tener elementos para pegarle a la administración actual”.

Además, expresó que “ellos quieren observar permanentemente, día a día, todo lo que hace el municipio y la verdad que es impracticable. Es que si se concediera esto, el funcionamiento administrativo se demoraría y no se resolverían las cosas como se hace hoy en día".