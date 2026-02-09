La crisis política venezolana se profundiza este lunes con la denuncia del presunto secuestro del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, apenas horas después de haber sido liberado de prisión, informaron fuentes familiares y dirigentes políticos.

La líder opositora María Corina Machado, una de las voces más duras frente al gobierno de Venezuela, alertó en su cuenta de X sobre la desaparición del exdiputado y aliado. Según publicó, “hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en cuatro vehículos y violentamente se lo llevaron” en la urbanización Los Chorros, al este de Caracas.

Familiares y allegados al dirigente han solicitado pruebas de vida e inmediata liberación, mientras organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros expresan su preocupación internacional por el episodio.

Guanipa, de 61 años y exgobernador del estado Zulia, había sido detenido el 23 de mayo de 2025 en medio de una ola de arrestos contra líderes de la oposición y permaneció más de ocho meses en prisión acusado de delitos como terrorismo y conspiración, cargos que su entorno rechaza como represivos y políticamente motivados.

Su liberación, confirmada por su hijo Ramón y acompañada de un video en redes sociales donde el opositor hablaba de “mucho que hablar sobre el presente y futuro de Venezuela”, fue interpretada como un gesto hacia la presión internacional por la liberación de presos políticos.

Pero esa esperanza se frustró pronto. Testigos y familiares relataron que alrededor de diez personas armadas y sin identificar interceptaron al dirigente en la noche del domingo, lo obligaron a descender de su vehículo y se lo llevaron, sin que hasta el momento haya información oficial sobre su paradero.

En contraste con las denuncias de secuestro, autoridades venezolanas han señalado que Guanipa habría violado las condiciones de su liberación, y que buscan autorización judicial para colocarlo bajo arresto domiciliario, una versión que ha generado más dudas y críticas entre los sectores que exigen claridad.

La tensión política venezolana y la situación de los opositores siguen en el centro de la atención internacional, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos y gobiernos de la región intensifican sus llamados a la transparencia y al respeto del estado de derecho.