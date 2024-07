La diputada nacional por San Juan, Nancy Picón, ingresó a la Cámara Baja como cabeza de lista del oficialismo provincial que encabeza Marcelo Orrego. La legisladora fue una de las defensoras de Ley Ómnibus y Bases que propuso el presidente Javier Milei, y esto disparó la posibilidad de un acuerdo con el libertario. La excandidata a intendente de Rivadavia dijo en el Café de la Política que “será el gobernador quien haga acuerdos con el mileismo”.

Picón dijo que “si existe un acuerdo electoral, no será por mí o por José Peluc, sino que lo hará nuestro gobernador con alguien de La Libertad Avanza. Nosotros somos disputados nacionales y este tipo de acuerdos se hablan más arriba”, expresó y agregó la legisladora nacional que “por supuesto si Marcelo Orrego me indica de hacerlo, lo llevaré a cabo, pero es algo por lo que aún no tengo ninguna instrucción para realizarlo”. Las declaraciones las dio en el programa que se emite de lunes a viernes, de 10 a 11, por Huarpe TV que sale por el 19.2 del TDA, YouTube, Twitch y Kick.

La diputada nacional afirmó también que “yo mantengo diálogo con figuras legislativas de La Libertad Avanza como Martín Menem, Lila Lemoine, incluso con Karina Milei tuve varias reuniones”.

Picón opinó sobre los primeros meses del gobierno de Milei y aseveró que “cumplió con sus promesas como el ajuste brutal para alcanzar el déficit 0, pero yo veo que hay una deuda con lo que pasa en la casa, ya que la macro parece irse ordenando, pero se requiere que la micro también lo haga”. La legisladora nacional indicó que “hoy existen preocupaciones como la falta de trabajo y es por eso que necesitamos ver cambios para que todos puedan llegar a fin de mes, ojalá que con la Ley Bases puedan comenzar a hacerlo y que se cumpla lo que dijo (Guillermo) Francos que es la herramienta para hacerlo, confío en que esto ocurra”.

El proyecto de la baja de la edad de imputabilidad

La diputada nacional por San Juan Nancy Picón contó que, “yo presenté mi proyecto de ley de baja de imputabilidad, por el que estuve en comunicación con la ministra Patricia Bullrich, y sé que tuvieron en cuenta mi escrito para el proyecto que presentó la funcionaria nacional”. También habló de la estructura para contenerlos.

La legisladora nacional contó que “el proyecto que presenté refiere que menores entre 13 a 14 años que cometan ilícitos graves, como violación seguida de muerte o robo a mano armada, un equipo técnico deberá decirle al juez si comprende la gravedad del hecho y allí decidirlo, respetando todos los derechos del niño”, e indicó que “el de Bullrich permite juzgar a menores de 13 años para aquellos que cometan hechos de sangre y deban ser juzgados como mayores, siempre y cuándo comprendan el hecho y esto será verificado por un equipo técnico de psicólogos o psiquiatras”.

Respecto a la duda que se genera con el respeto a los derechos del niño y los tratados internacionales, Picón expresó que “está garantizado por el proceso y además deben ser alojados en un lugar donde esté contenido y se le enseñen patrones de conducta con la posibilidad de continuar sus estudios”. También, la diputada nacional dijo que “Cúneo Libarona (NdR: ministro de Justicia) dijo en una entrevista que están trabajando en modificar las estructuras penales para asegurarles los derechos a los menores”.

¿Volverá a ser candidata a intendente de Rivadavia?

Nancy Picón es también excandidata a intendente de Rivadavia en las elecciones del 2023 y terminó sumando una buena cantidad de votos. Ante esto, aún queda el interrogante sobre si buscará en el 2027 el sillón municipal y aseveró que “no creo que sea el camino que quiera seguir”.

Picón expresó que “no creo que sea el camino que quiera seguir de presentarme nuevamente como candidata a intendente de Rivadavia, por supuesto, siempre y cuando el partido no lo requiera. Sergio Miodowsky está haciendo muy bien las cosas y por eso considero que mi destino va para otra cosa”.

