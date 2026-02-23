"La mañana con Moria" vivió un momento de alto impacto cuando Graciela Alfano protagonizó un móvil desde una playa en Punta del Este. La conductora, Moria Casán, destacó la figura de su invitada señalando que “está bien que está en un sitio especial, como es una playa de Punta del Este, pero bueno, hay que tener ganas. La copa de champán, todo… Igual ahora estás metiendo la panza la panza, sacando toda esa curvilínea”.

En medio de la transmisión en vivo, Alfano desfiló frente a cámara y mostró su silueta, provocando la inmediata reacción de la "One": “dale, humillá. Humillá, mi amor, es genética. Igual todos hemos ayudado un poco la naturaleza, no mamita.. Hay algún quirófano ahí. Todas somos divinas, pero el quirófano nos ha ayudado un poquito, que ella era la mala, no quería que se supiera”.

Lejos de ocultarlo, Graciela reconoció sus intervenciones estéticas y declaró: “yo estoy en contra de, te acordás cuando Nacha decía que comía una lechuga y estaba espléndida… No, yo me he hecho todo lo que se ha podido, me he hecho todas las cirugías que se pueden, me haré las que se puedan y tratamientos para estar soñada, Dios me dio dinero para hacerlo”.

El debate sobre la estética continuó con reflexiones de Casán sobre el acceso a estos tratamientos: “Pero obvio, y si no te lo va a dar el canje. Y qué amor no te va a querer todo a vos, que le haces un favor al chabón, te lo pido por favor… Obvio que una ayuda. vamos a aclarar una cosa. Vamos a aclarar una cosa muy importante. Somos chicas de quirófano after.. Pero somos chicas de la naturaleza y elegidas before. A ver, mucho antes de nada, como me ha faltado papá y mamá, con la carita lavada... No, ahora se me pone el culo”.

Finalmente, Moria elogió la mentalidad de la actriz diciendo “te amo, Alfano, a un nivel que no te lo podría explicar. Lo que te quiero decir, mientras vos seguís mostrando el cuerpo… Estamos igual que en los 80 cuando hacíamos las películas, déjame joder, hay que tener cuerpo y cabeza. Eso es cabeza”.

Además, recordó su propia experiencia al debutar en el Teatro Astro en 1973 con la revista "Frescos y Fresquitas": “Chicas, de verdad, yo me pude haber mejorado luego porque decidí, yo decidí hacerme las tetas cuando me puse a ver el primer cuadro que me armaban para mí cuando era la primera vedette absoluta y el cartel para mí. De ahí, cuando estaba viendo el cuadro que me iban a hacer para mí, que me lo marcaron los bailarines, y me fui urgente a hacerme las tetas: ‘en un mes debuto, como primera figura en el Teatro Astro, y quiero bajar la escalera en tetas, en toples’, que ninguna vedette lo había hecho antes porque hasta ahí las vedettes no mostraban tanto. Eran estupendas, pero no hacían desnudos, los desnudos lo hacían las modelos, había modelos, bailarines, media vedette o segunda vedette. Era como un ejército. Yo, cuando vi todo eso para mí, digo ‘me voy a que me hagan las tetas, así en un mes debuto con mi topless’. Fue en la revista Frescos y Fresquitas en el 73. Primero fue el ángel, el universo y el talento y después uno quiere estar mejor. Te vas puliendo sin cirugías muchas veces. Te vas puliendo en el lenguaje, te vas puliendo en tu estado”.