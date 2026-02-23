La Justicia confirmó que el jugador Gustavo Naveda, de Trinidad, será imputado este martes 25 de febrero por la agresión contra Matías Esterman, futbolista de López Peláez, en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol. El deportista continúa detenido.

El Ministerio Público Fiscal llevará adelante el procedimiento en una audiencia de formalización y se espera que en esa instancia se le atribuya el delito de lesiones artículo 89 o 90, teniendo en cuenta que Esterman recibió el alta médica luego de haber sido hospitalizado tras el golpe que lo dejó inconsciente en pleno campo de juego.

El hecho ocurrió el pasado sábado en Alto de Sierra y derivó en la inmediata detención de Naveda dentro del estadio. Desde entonces, el jugador permanece alojado en la Comisaría 5.ª, a la espera de la resolución judicial.

La causa avanzó con rapidez debido a la gravedad del episodio, que generó fuerte repercusión en el ambiente deportivo local. El golpe, que se produjo tras el cierre del encuentro que terminó 3-0 a favor de López Peláez, obligó a la intervención médica urgente y motivó la actuación de la Fiscalía sin necesidad de una denuncia previa.

En paralelo, la Liga Sanjuanina de Fútbol también evaluará el caso en el ámbito disciplinario a través de su Tribunal de Disciplina, que aplicará las sanciones previstas en el reglamento.

De esta manera, el proceso judicial marcará un antecedente en el fútbol local, con una respuesta que trasciende lo deportivo y busca sentar un precedente frente a hechos de violencia dentro del campo de juego.