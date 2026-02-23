Piden 16 años de cárcel para el luchador de kick boxing que cometió un crimen en Pocito

La Justicia elevó a juicio la causa contra Leandro “El Veneno” Morales, un luchador de kick boxing y MMA acusado de matar a un hombre en Pocito. La Fiscalía solicitó una pena de 16 años de prisión efectiva por el delito de homicidio simple.

El hecho ocurrió el martes 29 de abril de 2025, alrededor del mediodía, en el barrio Lote Hogar 12. Según la investigación, Víctor Daniel “El Cara de Goma” Cachi, de 39 años, se presentó en la vivienda de Morales para pedirle comida o algún trabajo ocasional. En ese contexto, el imputado lo habría golpeado en una primera instancia y la agresión terminó con el fallecimiento de la víctima.

Este lunes se realizó la audiencia de control de acusación y la jueza Mónica Lucero resolvió elevar la causa a juicio por el delito de homicidio simple. La investigación estuvo a cargo del fiscal Roberto Ginsberg, junto a sus ayudantes Emiliano Pugliese y Agostina Ventimiglia, integrantes de la UFI Delitos Especiales.

Tras reunir pruebas testimoniales y periciales, el Ministerio Público Fiscal concluyó que Morales fue el autor del ataque que derivó en la muerte de Cachi. Como pena punitiva, Fiscalía solicitó 16 años de prisión efectiva. Ahora será un tribunal el que determine la responsabilidad penal del acusado en el debate oral.