Feria Mujeres en Acción: emprendedoras, shows y food trucks en el Conte Grand

El Centro Cultural Conte Grand se prepara para recibir una nueva edición de la Feria Mujeres en Acción, un evento que promete una tarde completa de entretenimiento, creatividad y encuentro comunitario. La cita es el sábado 7 de marzo de 2026 a partir de las 18 horas, con entrada libre y gratuita para todo público.

La propuesta, que ya se ha convertido en un clásico de la agenda cultural sanjuanina, busca visibilizar y potenciar el trabajo de las emprendedoras locales, ofreciendo un espacio de comercialización y exhibición para sus productos. Al mismo tiempo, el evento se presenta como una opción de esparcimiento para toda la familia, con una variada oferta gastronómica y artística.

Publicidad

Un paseo con múltiples atractivos

Quienes se acerquen al Conte Grand podrán recorrer la feria de emprendedoras, donde encontrarán una amplia variedad de productos elaborados por mujeres de la provincia. Desde artesanías y diseño textil hasta objetos de decoración y propuestas de cuidado personal, la oferta refleja la diversidad y el talento del emprendedurismo femenino local.

El sector gastronómico contará con la presencia de food trucks, ofreciendo opciones para todos los gustos en un ambiente distendido y al aire libre. La propuesta culinaria se suma a la experiencia de paseo, invitando a los visitantes a disfrutar de una tarde de compras y recreación.

Publicidad

Música y espectáculos en vivo

La jornada tendrá un fuerte componente artístico, con shows en vivo y la participación de DJs que animarán la velada. La programación musical acompañará el desarrollo de la feria, generando una atmósfera festiva y dinámica para los asistentes.

Desde la organización destacaron que el evento está pensado para que las familias puedan disfrutar de una salida diferente, combinando la posibilidad de conocer y apoyar a las emprendedoras locales con el entretenimiento y la gastronomía.

Publicidad

Una propuesta con perspectiva de género

La Feria Mujeres en Acción se enmarca en las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo. El evento busca visibilizar el rol de las mujeres en el ámbito productivo y cultural, generando un espacio de encuentro y reconocimiento para su labor.

La convocatoria es abierta a todo público y no requiere inscripción previa. El sábado 7 de marzo desde las 18 horas, el Centro Cultural Conte Grand abrirá sus puertas para recibir a vecinos y visitantes en una tarde que promete celebrar el talento, la creatividad y el empuje de las mujeres sanjuaninas.