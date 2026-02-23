La negociación salarial con el sector docente en San Juan continúa sin un acuerdo definitivo y en un contexto que el Gobierno provincial define como complejo. Tras la paritaria realizada el pasado día viernes 20, el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, confirmó que el Ejecutivo mantiene su propuesta de incremento del 10% para el primer semestre de 2026, distribuido en dos tramos, y destacó que las conversaciones seguirán abiertas con el objetivo de alcanzar un entendimiento, aunque tildó a la paritaria de "difícil y larga", y que “no se puede prometer lo que no se va a cumplir".

El funcionario describió el proceso como particularmente exigente por las características propias del sistema educativo. “Se trata de una paritaria difícil y larga, porque la estructura salarial docente es muy amplia y presenta diferencias importantes entre los distintos niveles”, explicó. En esa línea, agregó que “la distribución es muy vertical y eso obliga a trabajar con mucho cuidado para encontrar un punto de equilibrio que permita que los recursos impacten de manera equitativa en toda la escala”.

Según Achem, uno de los principales desafíos consiste en que los porcentajes tienen efectos muy distintos según el nivel salarial. “Un incremento que representa una suma significativa en los cargos de mayor remuneración puede resultar casi imperceptible en los niveles más bajos, y esa situación obliga a un análisis detallado para evitar distorsiones”, señaló en AM 1020. A pesar de esas dificultades, aseguró que el clima de las reuniones es positivo y que el diálogo con los gremios se mantiene de manera permanente.

La propuesta oficial contempla un aumento del 10% entre marzo y junio, en un escenario donde las proyecciones inflacionarias anuales se ubican entre el 20% y el 22%. El secretario general indicó que el ofrecimiento debe analizarse en función de la situación financiera provincial. “Los primeros meses del año presentan una caída en la recaudación y en los fondos de coparticipación, debido tanto a la estacionalidad de las exportaciones como al estancamiento de la actividad económica”, explicó.

En ese contexto, el funcionario remarcó que la administración provincial trabaja con criterios de prudencia fiscal. “No se puede prometer lo que no se va a cumplir. La paritaria debe desarrollarse sobre datos reales y dentro de las posibilidades efectivas de la provincia”, afirmó. También sostuvo que el porcentaje propuesto “es competitivo en comparación con otras jurisdicciones y refleja el esfuerzo que viene realizando el Gobierno para sostener el poder adquisitivo del salario docente”.

Uno de los puntos incorporados en la última reunión fue la cláusula de revisión en junio, en respuesta a los planteos sindicales sobre la incertidumbre inflacionaria. “Si la inflación acumulada del primer semestre supera el 10%, se evaluará la forma de compensar esa diferencia para evitar que los salarios queden rezagados”, indicó Achem. La medida busca dar previsibilidad en un escenario económico todavía inestable.

En relación con la posibilidad de medidas de fuerza, el funcionario reconoció que los gremios mantienen esa herramienta dentro de su estrategia de negociación. “Es un mecanismo que forma parte de la dinámica sindical, pero creemos que este es un tiempo para priorizar el diálogo, con un gobierno que escucha, muestra los números y cumple con los compromisos asumidos”, sostuvo.

Achem también destacó que, durante la actual gestión, se avanzó en la regularización del salario docente, eliminando componentes no remunerativos y ordenando la estructura de ingresos. Según señaló, ese proceso permite hoy trabajar con mayor transparencia, aunque también expone con mayor claridad las desigualdades internas del sistema.

La negociación docente se desarrolla en paralelo con las paritarias de otros sectores estatales, entre ellos salud, seguridad y administración pública. En todos los casos, el criterio oficial es sostener el equilibrio fiscal y garantizar la cadena de pagos. “La provincia hoy se administra exclusivamente con recursos propios, en un contexto nacional donde los aportes se han reducido”, explicó.

Finalmente, el funcionario afirmó que la política salarial seguirá atada a la evolución de las finanzas provinciales. “La decisión del gobernador es sostener una política salarial responsable, que permita cumplir en tiempo y forma y acompañar las mejoras en la medida en que los recursos lo permitan”, concluyó. Mientras tanto, las reuniones con los gremios docentes continuarán en busca de un acuerdo que permita iniciar el ciclo lectivo sin conflictos.

Dato

La paritaria se reanudará este próximo viernes 27 de febrero, a las 14 horas.