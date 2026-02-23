Desarrollo Humano asistió a familias afectadas en San Martín y Sarmiento

Las lluvias registradas en las últimas horas tuvieron mayor impacto en los departamentos de San Martín y Sarmiento, donde el Gobierno provincial desplegó operativos preventivos y de asistencia. Así lo informó Lorena Acosta, directora de Emergencias y Políticas Alimentarias, quien confirmó que no hubo personas evacuadas y que la situación se mantiene bajo control.

Plan de contingencia y trabajo anticipado

Acosta explicó que el abordaje se planificó con antelación ante los pronósticos meteorológicos. “Gracias a Dios, hemos podido manejarlo en forma previa. Hemos trabajado, hemos armado un plan de contingencia a pedido del señor gobernador y del señor ministro, anticiparnos al tema de los pronósticos de lluvia y hemos trabajado anticipado, hemos estado haciendo operativos preventivos”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el fenómeno climático “no nos ha sorprendido” y que el trabajo coordinado permitió una respuesta rápida en los territorios más vulnerables.

Sin evacuados en los departamentos más afectados

La funcionaria indicó que durante la noche los equipos estuvieron presentes en las zonas con mayores complicaciones. “Hemos estado en los departamentos más afectados, San Martín, Sarmiento, así que estamos trabajando en conjunto con los municipios”, afirmó.

Sin embargo, llevó tranquilidad respecto a la situación social: “No hubo evacuados, no tenemos informe de haber tenido evacuados. Hemos tenido la oportunidad de hablar con los directores de Acción Social de cada municipio y no han habido evacuados”.

A pesar de ello, los recorridos continúan. “Está nuestro equipo de emergencia recorriendo las calles con nuestras asistentes sociales y estando cerca de las familias, tal y como lo ha pedido el señor gobernador”, agregó.

Asistencia a las familias

Acosta detalló que se continúa asistiendo a familias afectadas por precipitaciones anteriores y a nuevos pedidos que ingresan por emergencias. “Estamos asistiendo a las familias de la lluvia anterior, continuamos con las asistentes sociales, estamos llegando a todas las familias y a los pedidos que nos entran, por supuesto, a los llamados de emergencia”, explicó.

En cuanto a los elementos más solicitados, precisó que “lo más solicitado es aislantes para los techos, palos para algunas viviendas precarias, colchones, cuchetas, camas, sábanas, frazadas, todo ese material que generalmente es lo más afectado”.

La ayuda, aclaró, se entrega tras una evaluación social: “Llegamos con un asistente social, se van evaluando distintos factores y vamos ayudando y derivando”.

Desde el área de Emergencias y Políticas Alimentarias aseguraron que continuarán con los operativos preventivos y el monitoreo constante ante posibles nuevas lluvias, reforzando el trabajo articulado con los municipios para dar respuesta inmediata a las familias de San Martín y Sarmiento.