Sutottos llega a San Juan con "Feliz Día", su nuevo espectáculo de humor

Tras conquistar al público español y agotar funciones en el Teatro Picadero de Buenos Aires, el dúo Sutottos desembarca en San Juan para presentar su último estreno: "Feliz Día", una comedia que promete sacudir las carcajadas del público local. La función está programada para el domingo 1 de marzo de 2026 a las 21:30 horas en la Sala Cooperativa Teatro de Arte, ubicada en Bernardo O'Higgins 501.

Una comedia sobre la obligación de ser feliz

"Feliz Día", el nuevo espectáculo de Sutottos, es una comedia que amplifica y exagera con humor la exigencia permanente por ser felices y disfrutar. La obra presenta la historia de dos hermanos mellizos que viven en la casa de su madre, con quien mantienen un vínculo exageradamente edípico, y están por festejar su cumpleaños número cuarenta.

Mientras esperan a los invitados, que nunca llegan, el público puede presenciar sus continuos intentos y sucesivos fracasos por lograr ser felices. En un mundo que tiene como imposición pasarla bien, un cumpleaños representa el punto máximo del estado de felicidad. "Que los cumplas feliz" deja de ser un deseo y pasa a ser una obligación imposible de sostener, una premisa que la obra explota con humor e inteligencia.

Un dúo con trayectoria internacional

Sutottos, el dúo teatral que integran Andi Caminos y Gadiel Sztryk, llega a San Juan luego de una exitosa gira por España que coronó su gran temporada en el Teatro Picadero de Buenos Aires. El reconocimiento del público y la crítica los acompaña en cada presentación, consolidando un estilo propio que combina humor, actualidad y una mirada ácida sobre las convenciones sociales.

La ficha técnica del espectáculo incluye un destacado equipo de profesionales. El diseño de vestuario está a cargo de Analía Cristina Morales, la iluminación corresponde a Matías Sendón y la escenografía lleva la firma de Ariel Vaccaro. Luciana Acuña participa en el diseño de movimiento, mientras que las canciones son obra de Pablo Viotti junto a los propios Caminos y Sztryk, quienes también están a cargo de la dirección y dramaturgia.

Entradas y valor

Las entradas para "Feliz Día" en San Juan tienen un valor de 20.000 pesos para la entrada general, con precios diferenciados que oscilan entre $15.000 y $25.000 según la ubicación. La función está apta para todo público y tiene una duración aproximada de 90 minutos.

La cita es el domingo 1 de marzo a las 21:30 horas en la Sala Cooperativa Teatro de Arte, ubicada en Bernardo O'Higgins 501 este. Un espectáculo imperdible para quienes buscan una noche de humor inteligente y reflexión sobre las presiones de la felicidad en la sociedad contemporánea.