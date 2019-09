El parte médico de Lionel Messi en Barcelona

El capitán de Barcelona, Lionel Messi, sufrió una elongación en el aductor del muslo izquierdo, según informó el club catalán tras las pruebas médicas a las que se sometió este miércoles el jugador.

La Pulga no participó en el entrenamiento de recuperación que la plantilla azulgrana hizo esta tarde en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y es baja prácticamente segura para el encuentro de LaLiga que el Barça disputará el próximo sábado ante Getafe como visitante.

El delantero argentino fue titular por primera vez en la temporada ante el Submarino Amarillo, aunque solo jugó un tiempo y debió ser reemplazado por Ousmane Dembélé. "No me puedo romper, no me puedo romper”, fue lo que le dijo el rosarino al fisioterapeuta Jordi Mesalles en cancha.

De esta manera, la evolución de Messi marcará su disponibilidad. ¿Cuáles son los próximos compromisos de Barcelona? Inter en el Camp Nou (2/10) por la segunda fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones y Sevilla (6/10), también como local, por la octava jornada de la liga española.