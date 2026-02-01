Tras las intensas lluvias que afectaron a San Juan durante la tarde y la noche del sábado, se confirmó el estado de habilitación del Paso Internacional de Agua Negra. Según la información publicada en la página oficial del Gobierno de San Juan, el cruce fronterizo se encuentra habilitado al tránsito.

El paso funciona en el horario habitual, de 07:00 a 17:00 horas, y su estado se actualiza de manera permanente en base a datos oficiales proporcionados por los organismos competentes.

Desde las autoridades recordaron que la provincia continúa bajo alerta amarilla por fuertes tormentas para este domingo, por lo que se recomienda a los conductores consultar el estado de rutas, los informes de Vialidad Provincial y las actualizaciones oficiales antes de emprender viaje.

La información vinculada al Paso de Agua Negra se difunde a través de los canales oficiales y puede sufrir modificaciones de acuerdo a la evolución de las condiciones meteorológicas.