La exboxeadora y excampeona mundial Cecilia Román protagonizó un momento de extrema tensión este sábado, luego de recibir una descarga eléctrica en la vía pública al tocar un pilar del alumbrado público en el departamento Pocito, en un contexto marcado por las intensas lluvias registradas en la provincia.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió antes de las 11 horas, cuando Román circulaba a pie por calle Ombú, antes de calle 11, en la zona de Villa Elisa. En ese contexto, tocó el caño de una farola del alumbrado público y recibió una descarga eléctrica que provocó su caída al suelo.

Cecilia Román, exboxeadora sanjuanina y excampeona mundial.

La situación generó preocupación entre los vecinos y transeúntes que se encontraban en el lugar. Un hombre que pasaba por la zona asistió inicialmente a la deportista. Posteriormente, otro sanjuanino quien circulaba de manera ocasional por el lugar, colaboró con la asistencia.

De acuerdo a los testigos, el servicio de emergencias 107 no llegó al lugar, por lo que Román debió ser trasladada en un vehículo particular hasta el Hospital Doctor Federico Cantoni, donde recibió atención médica.

Desde la Policía confirmaron que la exboxeadora se encuentra en buen estado de salud y que no presentó lesiones de gravedad tras el episodio. La información sobre el hecho fue comunicada en base a datos oficiales y testimonios recogidos en el lugar.