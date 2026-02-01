Provinciales > Reporte actualizado
La Ruta 141 sin paso en Caucete por el deterioro tras la tormenta
POR REDACCIÓN
Luego de una jornada marcada por intensas lluvias en gran parte del territorio provincial, Vialidad Nacional de San Juan difundió este domingo el informe actualizado sobre el estado de las rutas nacionales, tras las evaluaciones realizadas en distintos puntos de la provincia.
De acuerdo al reporte oficial, el Paso Internacional de Agua Negra se encuentra habilitado, con horario de circulación de 07:00 a 17:00 horas, aunque se recomienda mantenerse informados ante posibles cambios por las condiciones meteorológicas.
En cuanto a los cortes, la Ruta Nacional 141, en el tramo Caucete – Chepes (La Rioja), permanece con corte total y tránsito restringido, sin posibilidad de circulación por razones de seguridad vial. Desde el organismo indicaron que el ingreso no está permitido bajo ningún concepto, mientras continúan los trabajos de evaluación de daños. Como desvío, se recomienda utilizar la Ruta Nacional 150. Solo en casos excepcionales, debidamente justificados y con coordinación oficial, podría evaluarse el paso para residentes de zonas cercanas.
La Ruta Nacional 40, en el tramo San Juan – Jáchal, se encuentra transitable con máxima precaución, con presencia de badenes y arrastre en sectores como Talacasto – Villicum y el tramo Talacasto – Jáchal. La misma condición rige para el tramo Huaco – límite con La Rioja, donde personal de Vialidad Nacional continúa con tareas de limpieza y mantenimiento.
En tanto, la Ruta Nacional 150, entre Jáchal y Rodeo, está transitable con precaución, mientras que el tramo Huaco – Ischigualasto (Valle Fértil) se encuentra habilitado. La Ruta Nacional 20, entre San Juan, Caucete y El Encón, también permanece transitable con precaución.
Por su parte, la Ruta Nacional 149, tanto en Calingasta como en Iglesia, está transitable, mientras que la Ruta Nacional 153, en el departamento Sarmiento, presenta condiciones de máxima precaución ante la posible presencia de badenes con arrastre.
Finalmente, la Ruta Nacional 40 Sur, en el tramo San Juan – Mendoza, se encuentra transitable con precaución, especialmente en intersecciones y accesos. Desde Vialidad aclararon que algunos badenes que circularon en redes sociales corresponden a jurisdicción mendocina, aunque se recomienda extremar cuidados en el límite interprovincial.
Desde el organismo solicitaron a la población extremar las medidas de precaución, respetar las indicaciones del personal en ruta y evitar circular de noche, recordando que las condiciones pueden modificarse de manera repentina.