San Juan cerró el mes de enero bajo condiciones de inestabilidad, con fuertes tormentas y caída de granizo en distintos puntos de la provincia. Este escenario se extenderá durante el domingo, en el inicio de febrero, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las temperaturas serán de una mínima de 17°C y una máxima de 28°C, en un contexto de elevada humedad e inestabilidad atmosférica.

Para la jornada, el organismo nacional mantiene a la provincia bajo alerta amarilla, con probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 10% y el 70%, dependiendo del momento del día. Durante la mañana se esperan tormentas aisladas, mientras que hacia la tarde podrían registrarse tormentas fuertes.

Respecto al viento, durante la mañana soplará desde el sector sudeste, rotará al sur por la tarde y hacia la noche predominará del noreste, acompañando el desarrollo de las condiciones meteorológicas adversas.

Las condiciones de alerta se mantienen para gran parte de la provincia, en continuidad con los fenómenos registrados durante los últimos días de enero.