Costa Rica celebra este domingo elecciones presidenciales y legislativas, en una jornada que definirá el rumbo político del país para el período 2026-2030. Más de 3,7 millones de costarricenses están habilitados para elegir al próximo presidente y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa.

Los centros de votación abrieron a las 6 de la mañana, hora local, en todo el territorio nacional y permanecerán habilitados hasta las 18 horas. Las autoridades electorales prevén difundir los primeros resultados a partir de las 20:45.

Publicidad

En el plano presidencial, la candidata oficialista Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, aparece como la principal favorita según las últimas encuestas publicadas antes del cierre legal, con un respaldo que podría superar el 40% necesario para evitar una segunda vuelta. Su postulación representa la continuidad del proyecto político del actual presidente Rodrigo Chaves.

La oposición, fragmentada en una amplia oferta de candidaturas, intensificó en la previa los llamados a la participación electoral y centró sus mensajes en promover un cambio de rumbo. Entre los principales contendientes se encuentran Álvaro Ramos (Partido Liberación Nacional), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana) y Ariel Robles (Frente Amplio), en un escenario marcado por la alta cantidad de aspirantes y un importante nivel de indecisión.

Publicidad

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) garantizó el “blindaje” del proceso electoral y aseguró que la voluntad popular será respetada. La presidenta del organismo, Eugenia María Zamora Chavarría, recordó que la institución cumple esa función de manera ininterrumpida desde hace 76 años.

La jornada cuenta con la participación de alrededor de 90.000 personas, entre fiscales partidarios, miembros de las 7.154 juntas receptoras de votos, agentes electorales y observadores nacionales e internacionales. Además, el voto en el exterior comenzó en sedes diplomáticas de Oceanía y Asia, como Australia, Corea del Sur, Singapur y China.

Publicidad

De no alcanzarse el porcentaje requerido para definir la elección en primera vuelta, el proceso podría derivar en un balotaje previsto para el 5 de abril.