Las intensas lluvias registradas durante la noche del sábado generaron cortes de energía eléctrica en distintos puntos de San Juan, con 2.987 suministros sin servicio en el momento de mayor impacto, según informó el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).

De acuerdo al comunicado oficial, el pico de afectación se registró alrededor de las 23 horas, lo que representó cerca del 1% del total de la red eléctrica provincial. Las fallas se concentraron en varios departamentos, entre ellos Capital, Rivadavia, Pocito, Rawson, Santa Lucía, Chimbas, Albardón, 25 de Mayo, 9 de Julio, San Martín, Sarmiento y Zonda.

Publicidad

Además, el organismo detectó contingencias en zonas rurales como Marayes, Bermejo y Las Juntas, donde también se registraron interrupciones del servicio.

Desde el EPRE indicaron que se instruyó a las distribuidoras eléctricas a priorizar la atención de situaciones de riesgo, especialmente aquellas vinculadas a líneas de media y baja tensión dañadas, postes comprometidos o estructuras caídas, con el objetivo de garantizar la seguridad en la vía pública y avanzar en la normalización del suministro

Publicidad

En ese marco, el ente regulador reiteró a la población la recomendación de no manipular cables caídos ni acercarse a columnas de iluminación u otras estructuras que puedan encontrarse energizadas. Mientras tanto, las cuadrillas continuaron trabajando durante la madrugada para restablecer el servicio en las zonas afectadas.