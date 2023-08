El ping pong de Emilio Achem

A días de las PASO 2023, en las cuales San Juan elegirá a sus candidatos para las elecciones generales de octubre, DIARIO HUARPE juntó a las cuatro opciones electorales más relevantes de la provincia: las dos listas legislativas de Unión por la Patria y las dos de Juntos por el Cambio.

En este sentido, se confeccionaron preguntas que están relacionadas con los temas más importantes para San Juan y para la Argentina, como la inflación, la minería y medidas como el alcohol cero al volante. Pero también el objetivo es conocer a los precandidatos desde otro punto, uno más distendido. Emilio Achem, precandidato a senador Juntos por el Cambio, respondió al cuestionario.

El cuestionario

1) ¿Qué tres medidas impulsaría desde el Senado para bajar la inflación?

Principalmente, hay que hacer un plan económico, no con medidas aisladas, sino con un plan económico. La inflación no puede bajarse solo con medidas sueltas.

2) ¿Cree o vio algún OVNI?

La verdad que nunca he visto un OVNI, creo que es posible que exista una vida en alguna otra parte.

3) ¿Cuál es su postura sobre la ley de Alcohol Cero al volante?

Debe aplicarse la Ley con mayor rigor, y mayor controles tecnológicos. Por mucho que diga la Ley, sino se aplica, no sirve.

4) Si pudiese hablar con Dios, ¿qué le pediría?

Que me dé fortaleza y me ilumine para tomar siempre las mejores decisiones en dónde me toque estar.

5) ¿Con qué ley potenciaría la minería de cobre y litio?

Con un plan económico estable. El Código de minería y las leyes ambientales son suficientes, el problema es la situación económica del país que no permite arrancar a la actividad.

6) ¿Qué hace para distenderse cuando no está trabajando?

No veo televisión, converso con mis hijos y trato de escuchar música o leer.

7) ¿Qué le piden los sanjuaninos que haga en el Congreso?

Nos piden que trabajemos mucho y que no nos olvidemos de ellos. Y que no dejemos de estar en contacto como lo estamos haciendo actualmente en campaña.

8) Eventos deportivos gratuitos: sí o no

Tiene que haber de los dos. Tiene que haber de los gratuitos por su impronta y otros a los que hay que ponerles un valor en función de lo que cuestan,

9) Para comer un buen asado, ¿vino, cerveza, jugo o agua?

Agua, prefiero.