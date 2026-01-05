Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, pero su capacidad productiva se encuentra seriamente deteriorada tras más de una década de caída sostenida. En ese escenario, el plan del presidente estadounidense Donald Trump para que Estados Unidos lidere la reactivación del sector petrolero venezolano implicaría un proceso largo, complejo y con un costo estimado superior a los USD 100.000 millones.

Según especialistas en energía, reconstruir la infraestructura necesaria para que el país vuelva a los niveles de producción alcanzados en la década de 1970, cuando bombeaba cerca de cuatro millones de barriles diarios, requeriría inversiones cercanas a los USD 10.000 millones anuales durante al menos diez años. Actualmente, la producción ronda el millón de barriles por día, tras desplomarse durante los 12 años de gestión de Nicolás Maduro.

Publicidad

Años de falta de inversión, corrupción, incendios y robos dejaron en ruinas a gran parte del sistema petrolero. En los principales puertos, la carga de superpetroleros puede demorar hasta cinco días, cuando años atrás se completaba en apenas uno. En la cuenca del Orinoco, donde se concentran enormes reservas de crudo extrapesado, muchas plataformas fueron abandonadas, saqueadas o afectadas por derrames sin control.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo que prevé un fuerte interés de las petroleras estadounidenses en el crudo venezolano, clave para las refinerías del Golfo de México. No obstante, expertos del sector advierten que antes de avanzar será necesario un escenario de mayor estabilidad política e institucional.

Publicidad

En la actualidad, Chevron es la única gran petrolera estadounidense que mantiene operaciones en Venezuela, bajo licencias especiales, y concentra cerca del 25% de la producción nacional. Otras compañías como Exxon Mobil y ConocoPhillips abandonaron el país tras la nacionalización de activos durante el gobierno de Hugo Chávez.

Analistas señalan que, además del deterioro operativo, persisten obstáculos como las sanciones internacionales, el bloqueo naval estadounidense y un mercado global con precios del petróleo en niveles bajos. A eso se suma la falta de garantías para el repago de deudas y compensaciones pendientes desde las expropiaciones de la década pasada.

Publicidad

Mientras tanto, funcionarios de la administración Trump anticiparon contactos con ejecutivos del sector energético para evaluar el interés privado en una eventual reapertura del mercado venezolano. Sin definiciones políticas claras ni cambios en el marco institucional, los especialistas coinciden en que cualquier desembarco masivo de inversiones seguirá condicionado por el alto nivel de riesgo.