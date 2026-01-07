El director de Comunicación y Promoción Turística de San Juan, Mariano González, participó del programa de streaming “Te lo tengo que decir”, emitido por Huarpe TV, donde brindó detalles de la acción promocional que la provincia lleva adelante en plena temporada de verano en la Costa Atlántica, con locales instalados en Mar del Plata y Pinamar.

Durante la charla, González realizó un recorrido en vivo por el espacio ubicado en calle Güemes al 3200, una de las zonas comerciales más concurridas de Mar del Plata. “Es como la peatonal de San Juan, pero con autos. Es un lugar clave donde la gente recorre, compra y se detiene a conocer”, explicó, destacando el movimiento constante de turistas, especialmente en días sin playa.

El funcionario detalló que la iniciativa es un trabajo conjunto entre la Agencia Calidad San Juan, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, con el objetivo de unir sabores, identidad y promoción turística. “Es el mix perfecto: la gente se acerca por los productos y mientras degusta una aceituna o un vino, le contamos de San Juan, de sus paisajes y experiencias”, señaló.

En el local, los visitantes pueden encontrar vinos sanjuaninos, aceites de oliva, gin, licores y productos regionales, con especial protagonismo del pistacho, uno de los más buscados por el público. “El pistacho es una vedette total, la gente lo pide muchísimo. Hay pastas de aceituna con pistacho, dulces y otros productos que sorprenden”, comentó González.

En cuanto al interés turístico, remarcó que Barreal y el Parque Provincial Ischigualasto encabezan las consultas, junto con el turismo astronómico. “Estamos reforzando a San Juan como capital del turismo astronómico y eso despierta mucha curiosidad. Muchos no conocen Cuyo y ven en San Juan una oportunidad distinta”, afirmó. También destacó el impacto positivo de acciones promocionales como la difusión internacional vinculada al disco de Coldplay grabado en Ischigualasto.

Respecto al funcionamiento, González indicó que los locales abren entre las 10 y las 10.30 y permanecen abiertos hasta la 1.30 o 2 de la madrugada, dependiendo del flujo de público. “En días de calor fuerte, la gente sale más tarde. Anoche parecía San Juan: remera corta y muchas ganas de recorrer”, bromeó.

Sobre las ventas, el balance es positivo. “Viene muy bien. Lo que más nos llama la atención es que la gente vuelve: compran un producto y regresan a buscar otro. Eso habla de una buena experiencia”, sostuvo.

Finalmente, confirmó que el espacio de Pinamar ya se encuentra en funcionamiento y que habrá rotación de equipos sanjuaninos hasta mediados de enero. “A la gente le encanta nuestra tonada, hablar con sanjuaninos y escuchar cómo es vivir allá. Más allá del producto, se llevan una experiencia”, concluyó González, resaltando el valor de llevar un pedacito de San Juan a metros del mar argentino.