El 6 de enero de 2026, trascendió que una institución de la Primera División del fútbol argentino entabló conversaciones con Frank Fabra. El objetivo del equipo interesado es incorporar al ex defensor de Boca Juniors en calidad de refuerzo para la presente temporada.

San Lorenzo inició contactos para conocer las condiciones contractuales de Frank Fabra, el experimentado lateral colombiano que quedó libre tras una década en Boca Juniors.

La iniciativa de acercarse a Fabra cuenta con la influencia de Carlos “La Roca” Sánchez, mánager de San Lorenzo, quien compartió concentración y torneos con el defensor en las convocatorias de la selección de Colombia durante la conducción de José Pekerman, en eliminatorias y la Copa América Centenario 2016 en Estados Unidos.