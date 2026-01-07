La Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo un operativo de desalojo en un predio ubicado detrás del Mercado de Bonpland (Bonpland al 1600) en el barrio de Palermo, que había sido ocupado de manera ilegal durante más de dos décadas por integrantes de una cooperativa vinculada al dirigente social Juan Grabois, informaron fuentes oficiales.

El procedimiento, realizado por la Policía de la Ciudad junto con personal de los ministerios de Espacio Público y Desarrollo Humano, forma parte de una política sostenida de recuperación del espacio público y desalojos de inmuebles usurpados impulsada por el gobierno porteño en los últimos años.

Según las autoridades, el predio (que habría estado ocupado desde comienzos del siglo XXI por la cooperativa “La Dignidad”, vinculada políticamente al movimiento social asociado con Grabois) fue utilizado de forma irregular en los últimos años, incluso para actividades no autorizadas como celebraciones y reuniones, pese a estar destinado originalmente a otros fines.

Durante el desalojo se detuvo a un empleado del lugar que tenía una orden de captura vigente, mientras que se aclaró que los comerciantes que operan legalmente en la zona del mercado no tienen relación con la organización socio‑política desalojada.

La vocera del Gobierno de la Ciudad señaló que este tipo de intervenciones buscan recuperar el uso legal de los espacios públicos o privados y garantizar el orden y la seguridad urbana, destacando que la gestión ya había ejecutado cientos de desalojos similares en distintos puntos de la capital desde que asumió.

Operativos como este se enmarcan en una estrategia más amplia del Ejecutivo porteño para revertir ocupaciones irregulares y devolver las propiedades a su destino legal, en medio de un contexto de múltiples reclamos vecinales por usurpaciones prolongadas.