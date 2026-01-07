En el marco de la temporada de vacaciones de verano 2026, muchos argentinos que viajan al exterior, especialmente a Brasil, están optando por utilizar la billetera virtual Pix como su principal medio de pago para gastos diarios, destacó una publicación de MDZ Sociedad.

Pix, un sistema de pagos electrónicos desarrollado por el Banco Central de Brasil, permite realizar transferencias y pagos inmediatos desde el celular sin la necesidad de efectivo ni tarjetas físicas, lo que facilita su uso en restaurantes, comercios y alojamientos que aceptan este medio de pago en los principales destinos turísticos.

Según el artículo, más de la mitad de los argentinos que viajan a Brasil utilizan Pix para la mayoría de sus consumos, ya que el sistema evita recargos e impuestos asociados al uso de tarjetas extranjeras y puede ofrecer un tipo de cambio más conveniente, lo que representa un ahorro emocional y financiero frente a otros métodos tradicionales.

Los pagos con Pix se realizan generalmente mediante código QR o ingreso de claves desde la app, permitiendo pagos inmediatos y reduciendo la necesidad de manejar grandes sumas de dinero en efectivo, lo que además minimiza riesgos de robo o pérdidas durante el viaje.

La popularidad de las billeteras digitales, en general, ha venido creciendo en Argentina en los últimos años debido a su comodidad y rapidez, con plataformas como Mercado Pago, MODO y Ualá consolidándose como opciones frecuentes para pagos cotidianos dentro del país.

Pero para el contexto específico del turismo en el exterior, Pix se destaca como la herramienta preferida de los argentinos por su aceptación generalizada en Brasil y el beneficio económico que ofrece al evitar comisiones y sobreprecios asociados con otros instrumentos de pago.