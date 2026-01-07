La Secretaría de Educación de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, oficializó el calendario escolar 2026, que establece los períodos de inicio y finalización de clases, así como las vacaciones de invierno en cada provincia del país. El ciclo lectivo se extenderá, en la mayoría de los distritos, entre fines de febrero y diciembre.

Ministerio de Capital Humano de la Nación. (Gentileza)

En Ciudad y Provincia de Buenos Aires, los cronogramas ya estaban confirmados:

CABA: inicio el 25 de febrero y cierre el 18 de diciembre, con receso invernal del 20 al 31 de julio.

Buenos Aires: comienzo el 2 de marzo y finalización el 22 de diciembre, con vacaciones del 20 al 31 de julio.

Provincias que comienzan en febrero

Varias jurisdicciones optaron por iniciar el ciclo lectivo antes de marzo:

Santiago del Estero : del 18 de febrero al 18 de diciembre, con vacaciones del 20 al 31 de julio.

Chubut : del 23 de febrero al 18 de diciembre; receso del 13 al 24 de julio.

Jujuy : del 23 de febrero al 18 de diciembre; vacaciones del 13 al 24 de julio.

San Luis : del 23 de febrero al 18 de diciembre; descanso del 6 al 17 de julio.

Santa Cruz : del 25 de febrero al 18 de diciembre; receso del 13 al 24 de julio.

Mendoza y Neuquén : inicio el 25 de febrero y cierre el 18 o 22 de diciembre, con vacaciones del 6 al 17 o del 13 al 24 de julio.

Tierra del Fuego: del 24 de febrero al 18 de diciembre, con receso del 13 al 24 de julio.

Provincias que inician en marzo

La mayoría de las provincias comenzará el ciclo lectivo el 2 de marzo:

Catamarca : hasta el 18 de diciembre; vacaciones del 13 al 24 de julio.

Chaco : mismo período lectivo, con receso del 20 al 31 de julio.

Córdoba : cierre el 18 de diciembre; descanso del 6 al 17 de julio.

Corrientes : receso del 13 al 24 de julio.

Entre Ríos : vacaciones del 6 al 17 de julio.

Formosa : finaliza el 17 de diciembre; receso del 13 al 24 de julio.

La Rioja : cierre el 18 de diciembre; vacaciones del 13 al 24 de julio.

Misiones , Río Negro y Salta : hasta el 18 de diciembre, con receso del 13 al 24 de julio.

San Juan y Santa Fe : vacaciones del 6 al 17 de julio.

Tucumán: descanso del 13 al 24 de julio.

El calendario oficial busca uniformidad y previsibilidad para estudiantes, docentes y familias, permitiendo además planificar actividades y vacaciones. Las autoridades educativas destacaron que cada provincia podrá realizar ajustes menores de acuerdo a necesidades locales, siempre respetando las fechas de inicio y cierre fijadas por Nación.