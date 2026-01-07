Nicolás Cabré reveló el verdadero motivo por el que dejó su vicio del cigarrillo

Nicolás Cabré ha transformado su estilo de vida, alejándose de los vicios de su etapa de galán para centrarse en el deporte y su familia. Actualmente, el actor se define como un corredor, dedicándole a esta actividad incluso más tiempo que a su carrera profesional.

El nacimiento de su hija Rufina marcó el punto de inflexión para abandonar el tabaco e iniciar un entrenamiento riguroso que lo lleva a competir en maratones internacionales.

Sobre este cambio de hábitos, el actor fue contundente: “Yo quiero vivir más y para vivir más tenía que dejar de fumar”. Cabré, que se encuentra instalado en Carlos Paz, reafirmó su postura al expresar: “Si me preguntabas qué quería, quería vivir más”.

En el plano laboral, encabeza la obra "Ni media palabra" junto a Mariano Martínez y el Bicho Gómez. Recientemente, el actor se emocionó al encontrar tres fotografías que su hija le dejó pegadas en el espejo del camarín tras una función. Ante este gesto, compartió la imagen en sus redes sociales con la frase: "Así el resto de mi vida”.