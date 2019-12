El podcast como horizonte en las apuestas de las grandes plataformas y medios de comunicación

El podcast, formato a través del cual se difunden audios, lanzado a comienzos del nuevo mileno como una forma de democratizar la palabra, en sintonía con los blogs, se convirtió en la actualidad en la nueva apuesta de grandes plataformas de streaming como Spotify y de importantes medios de comunicación.



En los albores de la popularización de internet, cuando se la pensaba como una red abierta y con libre acceso para todos, en la que las voces de cada uno iba a tener la misma importancia, el podcast apareció como una variante más económica a la radio, de la misma forma que el streaming de video lo hizo con la televisión.



Así, y gracias al RSS (un formato de distribución de contenido en la web), los podcasters comenzaron a ser al audio lo que los blogueros al texto y los youtubers al video en la plataforma de Google.



Pero lejos de haber quedado como un recurso exclusivo para una comunidad que abogaba por la circulación de información entre todos e irrestricta, muy emparentada con el software libre, el podcast se convierte, de a poco, en una joya preciada.



Así, medios como La Nación incorporaron a su oferta producciones propias, al igual que plataformas como Spotify, que produce algunos contenidos junto a la argentina Posta, o personalidades como el periodista Juan Pablo Varsky y el director de TED en Español, Gerry Garbulsky.



"Estamos convencidos de que el futuro del audio es ilimitado. Los podcasts, como formato, abren la posibilidad de infinitas formas de contar historias. Nuestra audiencia de podcast casi se ha duplicado desde principios de 2019", dijo a Télam el director de Spotify Studios en Latinoamérica, Javier Piñol.



Piñol señaló que "según datos aportados por la industria de la radio, con el paso del tiempo creemos que más del 20% de toda la escucha de Spotify será contenido no musical".



"Esta industria evolucionó hacia un incremento en la profesionalización, tanto en la calidad de los contenidos como en las empresas que empiezan a estar tras ellos", señaló a esta agencia Juan Ignacio Solera, fundador de la española iVoox, la principal plataforma y productora de podcast de habla hispana.



El tema de "las empresas" no sólo hace referencia a las productoras, las plataformas y a la publicidad, sino también a compañías como Uber, Microsoft o Xiaomi que utilizan el podcast para vender sus productos a través de producciones con tintes periodísticos de interés para el público.



Si bien en el mundo hispano no hay cifras respecto de publicidad, según números publicados por el sitio Puro Marketing, en Estados Unidos se espera que los podcasts muevan 659 millones de dólares en publicidad en 2020, en un notable crecimiento respecto de los 69 millones de 2015.



Aunque no extrapola números, Solera comentó que para iVoox "el podcast tiene cierto componente 'glocal' (neologismo de 'local' con 'global'), en tanto que como un medio de comunicación pesan los aspectos idiomáticos y de cercanía en los contenidos", pero también aclaró que "la verdadera curación, prescripción y carácter de comunidad, se da para hispanohablantes".



Luciano Banchero, fundador de Posta, recordó que cuando comenzó con esta apuesta, hace 5 años, no tenía "ni idea" que su empresa iba a ser protagonista en este micromundo que no para de crecer.



"Vinimos a crear los contenidos que queríamos escuchar y con una audiencia que lo quería tener. En estos años el podcasting en Argentina se fue masificando. Nosotros crecimos un montón, no sólo en audiencia, sino también en calidad, volumen y tamaño de equipo", sostuvo Banchero.



Para Solera, el futuro del podcast es promisorio y aunque él siempre pensó que el video iba a polarizar el streaming, "se está recuperando el valor de la palabra hablada, de carácter más íntimo y esto ha demostrado un alto nivel de enganche".