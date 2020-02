El portugués Sousa es el primer clasificado a cuartos de final del Argentina Open

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El portugués Pedro Sousa se convirtió hoy en el primer clasificado para los cuartos de final del Argentina Open, tras imponerse sobre el eslovaco Josef Kovalik por 7-6 (7-3) y 7-6 (7-5), en el partido que inauguró la jornada en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.



Sousa, ubicado en el puesto 145 del ranking mundial de la ATP, empleó dos horas y 10 minutos para doblegar a Kovalik ((129) y se instaló entre los ocho mejores del torneo porteño, instancia en la que se encontrará el viernes con el vencedor del cruce que animarán más tarde el croata Borna Coric (31), cuarto favorito al título, y el brasileño Thiago Monteiro (92).



El lusitano, de 31 años, ingresó al torneo como 'lucky loser' (perdedor afortunado) en reemplazo del chileno Cristian Garín, quien se bajó por una lesión en la pierna derecha, y tras eliminar el martes pasado al argentino Facundo Díaz Acosta (471) le ganó hoy también a Kovalik en un partido que fue presenciado por no más de 600 espectadores, en una tarde calurosa y matizada por el viento.



El mérito del portugués, quien llegó por primera vez en su carrera a los cuartos de final de un ATP, fue la constancia para no apartarse nunca de su libreto, firme desde el fondo y aprovechando cada error de Kovalik, quien no mostró lo bueno que había hecho el martes en la ronda inicial ante el francés Corentin Moutet (76), y estuvo demasiado irascible, al punto de que en el inicio del segundo set rompió su raqueta tras golpearla con fuerza cuatro veces contra el suelo, lo que generó la reprobación del público y una advertencia del árbitro.



En tanto, en la cancha número 2 del complejo ubicado en el barrio porteño de Palermo, los argentinos Juan Ignacio Lóndero y Guillermo Durán se instalaron en los cuartos de final del cuadro de dobles al vencer a la pareja italiana integrada por Lorenzo Sonego y Salvatore Caruso, por 7-5 y 6-4.



El máximo favorito al título en la vigésima edición del Argentina Open es el porteño Diego Schwartzman (14), quien debutará mañana en los octavos de final ante el azuleño Federico Delbonis (87), vencedor en la ronda inicial del boliviano Hugo Dellien (77).