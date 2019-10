El precio del Brent bajó 0,47% y cerró la semana en US$ 61,07 el barril

El precio de petróleo Brent, de referencia para la Argentina, cerró hoy a US$ 61,07 el barril, con una caída de 0,47%, en tanto que el tipo WTI subió 0,8% y terminó su operatoria en US$ 56,66 el barril.



El precio del Brent en la Bolsa de Londres registró en la jornada una pérdida de US$ 0,29 (-0,47%) respecto al cierre de ayer y finalizó su cotización en US$ 60,96 el barril.



En tanto, a final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI sumaron US$ 0,43 respecto de la sesión previa, con una suba de 0,8% hasta alcanzar los US$ 56,66 el barril.



Entre los factores que presionaron al alza de los precios está el descenso de 1,7 millones de barriles en el inventario nacional que dio a conocer la Administración de Información de la Energía el miércoles, la primera vez que baja el nivel en seis semanas.



Otro factor fue el anuncio de la Oficina del Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, que dijo hoy que las negociaciones con China están "cerca de concluir algunas secciones" del acuerdo con el que se busca el fin de la guerra comercial.



A esto, se sumaron versiones que apuntan a que la OPEP y sus aliados barajan ampliar sus recortes de producción para compensar la menor demanda de petróleo estimada en 2020, que preocupa a los inversores.