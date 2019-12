El precio del petróleo cerró mixto en el mercado internacional pese al optimismo EE.UU-China

El precio del petróleo de Texas (WTI) bajó hoy 0,06% hasta US$ 61,68 el barril, mientras que el Brent -de referencia en Europa- operó con un alza de 0,41% hasta US$ 68,44 en el mercado de futuros de Londres.



La disparidad en el valor del petróleo se registró pese al optimismo por un eventual acuerdo entre Estados Unidos y China, porque los inversores son cautelosos respecto a lograr mayores ganancias a largo plazo.



En Nueva York, los contratos de futuros de WTI para entrega en enero restaron US$ 0.4 en relación a la última sesión.



En tanto, el petróleo del Mar del Norte concluyó en el International Exchange Futures con un incremento de US$ 0,28 respecto al viernes pasado.