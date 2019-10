El precio del petróleo cierra en baja en los mercados internacionales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El precio del petróleo de Texas (WTI) bajó hoy 0,5 % y cerró en US$ 55,54 el barril, mientras que el Brent, de referencia en Europa, retrocedió 0,42% hasta los US$ 61,29 en la bolsa de Londres.



El valor del crudo de referencia en Estados Unidos cotizó a la baja afectado por las perspectivas de un nuevo aumento de los inventarios en ese país, sumado a la incertidumbre de lo inversores por la guerra comercial con China, explicó EFE.



En la bolsa de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en diciembre restaron US$ 0, 27 respecto de ayer.



En tanto, los contratos de futuros de gasolina con vencimiento en noviembre subieron poco más de un centavo, hasta los US$ 1,68 el galón, y los de gas natural con vencimiento el mismo mes sumaron más de 15 centavos hasta los US$ 2,59 por cada mil pies cúbicos.