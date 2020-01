El precio del petróleo en caída por efecto del coronavirus en China

El precio del petróleo Brent cayó hoy un 2,27% y cerró en US$ 59,33 el barril mientras que el WTI tuvo una caída del 1,9% y se situó en US$ 53,14 el barril, su nivel más bajo desde octubre, en una tendencia bajista originada por el temor a la propagación del coronavirus proveniente de China.



El precio del barril de petróleo Brent para entrega en marzo terminó la jornada en el mercado de futuros de Londres en US$ 59,33 dólares, un 2,27 % menos que al finalizar la sesión del viernes.



El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de US$ 1,38 respecto a la última negociación.



En tanto, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una caída del 1,9 % y se situó en US$ 53,14 el barril, su nivel más bajo desde octubre.



Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en marzo restaron US$ 1,05 respecto a la sesión previa del viernes.



Los precios del petróleo WTI terminaron por quinto día consecutivo a la baja, en otra sesión marcada por la preocupación a la propagación del virus de Wuhan o coronavirus y sus consecuencias económicas.



"El mercado de la energía está íntimamente ligado a la percepción de la salud de la economía china, el mayor importador de petróleo del mundo", señaló David Madden, analista de la firma CMC Markets.



Los inversores temen que la crisis desatada por el virus pueda afectar a la evolución de la demanda desde el país asiático.



El coronavirus, que ha provocado hasta ahora al menos 80 muertes y ha infectado en torno a 2.750 personas, ha sido ya detectado en diversos países, entre ellos Estados Unidos, Australia, Francia y Tailandia.