El presidente de Aerolíneas confirmó que el lunes deja de ser el titular de la compañía

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, confirmó hoy que desde el próximo lunes deja de ser el titular de la compañía, tras la reunión de directorio celebrada hoy y reconoció que le hubiese gustado poder concretar algunas transformaciones en la compañía, como por ejemplo la renovación de la flota de Austral.



“Logramos un crecimiento de Aerolíneas en una instancia económica complicada, inmersos en una competencia con nuevos actores en el mercado, donde en algunos momentos se ofrecían pasajes a un peso, producto de la eliminación de la banda mínima tarifaria y aún así experimentamos una mayor captación del mercado”, dijo Malvido en un encuentro con los medios de prensa este mediodía.



Apuntó a las variaciones del dólar y al contexto económico como elementos que le "jugaron en contra" a la compañía y al sector en general. "Con los costos operativos en dólares, la situación de las empresas aéreas que operan en el país se hizo complicada y Aerolíneas no escapó a esa realidad. Si bien redujimos el aporte del Estado, no logramos, en virtud de esa variable económica, lograr el objetivo de que ese aporte sea cero”.



Destacó, en contrapartida, que se avanzó en aspectos que mejoraron la agilidad operativa y técnica. "Mejoramos la página web, apuntamos a la app para una agilización de las operaciones con pasajes y comunicación con el pasajero, valorizamos el programa de pasajero frecuente, Aerolíneas Plus y se puso el acento en el pasajero mediante un análisis pormenorizado de sus consumos para poder brindarle lo que necesitaba a un menor costo”, explicó al realizar un breve resumen de la gestión.



Admitió que, como asignatura pendiente, quedó la renovación de la flota de Austral. “Lamentablemente no pudimos concretarla cuando teníamos todo avanzado para hacerla. Se habían hecho los estudios, analizado las ofertas y se había decidido el avión con el cual íbamos a reemplazar a los Embraer 190. Estaba todo listo y justo ocurrieron los accidentes de los Boeing 737 Max, que hizo que este modelo quedara en tierra", detalló Malvido.