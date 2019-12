El presidente de Aluar "molesto, pero no sorprendido" por los aranceles al aluminio que impuso EEUU

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, reconoció hoy que "no me sorprendieron las medidas que tomó el gobierno americano pero si debo admitir que estoy molesto porque esto era absolutamente previsible y lo que es previsible no sorprende".



El ejecutivo se refirió así a las medidas anunciadas por el presidente norteamericano, Donald Trump, de imponer aranceles contra el aluminio (también al acero) proveniente de la Argentina, argumentando una "masiva devaluación".



En diálogo con Radio Chubut, Madanes Quintanilla aprovechó para llevar tranquilidad a los "más de 3.000 trabajadores" que dependen directa o indirectamente de las dos plantas (una de aluminio primario y otra de semi elaborado) además de la empresa constructora que es satélite de la compañía y la que se dedica a la fabricación envase de aerosoles.



En tal sentido el empresario indicó que "el 80% de los costos están ajustados al tipo de cambio así que cuando hay devaluación pasa a costos y ni hablar del costo financiero que se elevó a tasas altísimas, de manera que eso no es cierto".



Lo que se exporta por los muelles de Puerto Madryn "no le generan un ataque de pánico a los agricultores como dice Donald Trump, las razones obviamente son otras".



"El efecto directo que le puede generar a los americanos un movimiento cambiario en Argentina o Brasil no es válido como argumento porque ni se enteran" explicó el titular de Aluar, la empresa única empresa de aluminio del país y la más importante productora de américa latina.



Para Madanes Quintanilla "la razón por la cual Trump aplicó esta medida es geopolítica, además él está en campaña y este tipo de mensaje vende pero esto no es nuevo, no sorprende y además aprovecha para fijar reglas de juego con el resto del mundo, particularmente en su concepto de guerra comercial con China".



"Nosotros no hacemos números de cuántos empleos se pueden caer, esa cuenta no hay que hacerla jamás si hay tiempo para dar pelea, pero no es menos cierto que la situación impacta en nuestra economía porque las exportaciones a Estados Unidos representan más de 400 millones de dólares" describió.



El empresario no ocultó sus críticas a la política nacional en materia de comercio exterior al indicar que "se hizo poco para prever un conflicto que hoy ya se conoce pero viene desde hace tiempo y frente a ello el país estuvo muy pasivo, no pusimos el despertador, nos quedamos dormidos".



Consideró que "se puede hacer mucho en materia de política internacional a largo plazo para evitar mecanismos de castigo".



Reclamó que "nunca más la situación absurda de aplicarnos retenciones a la exportación cuando uno exporta a países que le cobran aranceles o se quitan los reintegros" (a las exportaciones).



El efecto de las medidas arancelarias del gobierno norteamericano impactan de lleno en la economía de Aluar porque la empresa exporta a ese país el 55% de lo que produce.