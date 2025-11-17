La historia comenzó en un campo del departamento de Soriano, Uruguay, donde Agustín Eugui, un productor rural, encontró entre los pastos la camiseta homenaje a Miguel Ángel Russo que Boca había soltado al cielo en la Bombonera. El hallazgo, fortuito y cargado de simbolismo, terminó con un emotivo encuentro con Ignacio Russo, hijo del histórico entrenador.

Eugui decidió entregarle la camiseta a Ignacio con la intermediación de Edinson Cavani, quien facilitó el contacto. La reacción del hijo de Russo quedó registrada en una entrevista con el Canal de Boca:

“Perdón que no pueda hablar, es muy fuerte porque es una señal de la vida que sigue estando acá entre nosotros. Cuando me la entregó se me puso la piel de gallina. La quería ver y la quería tener”, expresó conmovido.

Del otro lado, el productor no ocultó su sorpresa ni su emoción al revivir lo ocurrido. “No puedo creer la cantidad de cosas que me pasaron este mes y medio, son todas señales de vida que siguen estando acá. Por algo la camiseta volvió para acá, es increíble”, aseguró Eugui.

El propio Ignacio Russo volvió a hablar de su padre tras la caída de Tigre ante Boca en la Bombonera. Para él, ese regreso simbólico de la camiseta tuvo una carga emocional especial. “Emocionalmente es muy fuerte. Sé que está acá conmigo; debe estar contento de que quedaron primeros”, dijo el delantero del Matador.

En diálogo con TN, Eugui relató el momento exacto en el que se topó con la camiseta. “Estaba haciendo un trabajo de rutina, cortando el pasto con el tractor. Vi algo que brillaba y pensé que era un globo de helio. Iba a pasarlo por arriba, pero vi papelitos azules y amarillos. Me bajé y ahí, entre los pastos, encontré la camiseta de Boca, enganchada con los globos desinflados”, contó.

Sin advertir inicialmente qué era, le envió una foto a su novia. Fue ella quien lo hizo tomar dimensión del hallazgo: “Mi novia me mandó un video del momento en que lanzan la camiseta en La Bombonera, y ahí me di cuenta de la dimensión de lo que tenía. No lo podía creer. Todos los kilómetros que recorrió volando para caer justo acá… increíble”, recordó aún sorprendido.

El recorrido de la camiseta, su aparición en el campo uruguayo y su regreso a manos de Ignacio Russo transformaron un homenaje futbolero en una historia humana, cargada de símbolos y emoción.