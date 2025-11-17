La China Suárez realizó una revelación contundente durante su entrevista con Moria Casán. Tras la expectativa generada por su presencia en el programa, la actriz abrió su corazón para detallar el desgaste que sufrió durante el final de su relación con Benjamín Vicuña.

La China Suárez confesó que, cuando inició su conexión con Mauro Icardi, venía atravesando una etapa personal extremadamente difícil. "Yo estaba bajo tierra", admitió al explicar su estado emocional. Al ser consultada sobre la razón de su malestar, la actriz fue directa: "Estaba en una relación en donde no me sentía deseada, no me sentía amada. Ya estaba muy desgastada".

La actriz confirmó sin rodeos que se refería a Benjamín Vicuña. Explicó que el quiebre no se debió a un hecho puntual, sino a la acumulación de diferencias, la rutina y una relación que se estiró más de lo necesario. Además, la actriz cargaba con la culpa de la separación anterior del padre de Rufina, sintiendo que esta ruptura con Vicuña también era un "fracaso" personal.

Según la actriz, la rutina, las diferencias y la falta de gestos afectivos la habían dejado emocionalmente "bajo tierra". Suárez detalló que ella necesita que su pareja la trate como una reina, y si le empiezan a faltar esos gestos de admiración, la situación le duele. Confesó que espera que le digan que es "la más linda, que soy buena actriz, buena madre", ya que ella es así con la otra persona.

Este contexto emocional explica el fuerte impacto que tuvo Mauro Icardi en su vida. La conexión con Icardi significó un "renacer de ese pozo". Finalmente, La China Suárez reconoció que con el futbolista sintió algo totalmente distinto a sus relaciones previas: "Con Mauro perdí la cabeza, totalmente". Esta frase aclara que, para ella, el encuentro con Icardi fue un cimbronazo emocional que llegó en un momento en el que no se sentía ni mirada ni querida en su vida anterior.