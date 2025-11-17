Cultura y Espectáculos > Inesperado
Maxi López reveló que su hijo se llamará Lando
POR REDACCIÓN
Maxi López, quien actualmente transita un gran momento en MasterChef Celebrity, vive la cuenta regresiva hacia diciembre, cuando espera la llegada del nuevo integrante de la familia. Este será el quinto hijo para el exfutbolista y el segundo junto a Daniela Christiansson.
López ya tiene resuelto uno de los temas centrales antes del nacimiento del bebé: la elección de su nombre. El exfutbolista reveló que "Es un nombre inglés y estoy ansioso por ponerlo".
La revelación surgió durante una conversación en el programa Implacables. Ante la pregunta de Susana Roccasalvo, López contó que el bebé se llamará Lando. Uno de los panelistas asoció inmediatamente el nombre con "Lando Norris, el corredor de autos”. Maxi sonrió y confirmó: “Exacto, es un nombre inglés”.
López explicó que la elección se debe a que su hija Elle, también fruto de su relación con Christiansson, "nació en Londres". El exfutbolista detalló que "Si era nena, lo elegía la mamá, y ahora que salió varoncito, me toca a mí y le pongo un nombre inglés". Para sus tres hijos previos que tuvo con Wanda —Valentino, Constantino y Benedicto—, López había optado por nombres de raíces latinas.
El ex futbolista de River también habló de la ansiedad que siente por la llegada del bebé. A dos años y medio del nacimiento de Elle, López se siente preparado para repetir la experiencia y agrandar la familia. Sostuvo con ternura que le gustan los chicos y que el tiempo que pasa con Elle lo llena, a pesar de que la llegada de un nuevo integrante signifique "de nuevo a dormir nada, a estar cansado, a cambiar pañales".
Maxi López y Daniela Christiansson también han conversado sobre la posibilidad de instalarse en Argentina, ya que "A ella le encanta Argentina". No obstante, advirtió que deben esperar un poco a que el bebé crezca, debido a que es un viaje muy largo (de 15 o 16 horas). Mientras tanto, Maxi transita un presente "movido pero feliz", combinando el reality, los ensayos culinarios y la vida familiar, y ya tiene "cocinado" el nombre de su hijo con "un toque bien británico".
