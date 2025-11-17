La China Suárez relató el "flechazo" que vivió con Mauro Icardi en la capital francesa. Para ella, el amor no comenzó con un beso, sino con una certeza, ya que él le envió un mensaje "en los momentos de mi vida en los que yo estaba bajo tierra". Aquel mensaje inicial, que la conmovió, fue corto, inesperado y directo, y decía simplemente: “Esa boquita”.

Antes del encuentro, la conexión ya estaba marcada, y la actriz reconoció ante Moria que estaba "muy nerviosa". La China Suárez, quien afirmó no ser una persona tímida, decidió mostrarse muy simple para esa primera cita, vistiéndose con "sin maquillaje, zapatillas, un pantalón ancho negro y una camiseta larga blanca". Su pensamiento fue: "si no le gusta así, ya está”.

Al llegar al hotel en París, los nervios le borraron hasta los detalles más básicos, al punto de no recordar quién abrió la puerta. Sin embargo, sí recuerda la impresión que le provocó verlo, destacando que no sabía que Icardi era “tan alto… llega a un lugar y es imposible no verlo”.

Apenas se encontraron, la química fue evidente. La actriz recordó el momento en que la besaron y ella reaccionó diciendo “ah” porque era “muy fuerte”. Cuando le preguntaron si fue por "esa boquita", La China Suárez confirmó con una sonrisa. Más allá del impacto físico, la conexión emocional fue inmediata, y ella sintió que "no podía disimular nada. No podía actuar. Fue muy genuino todo". Ella relató que él también se transformó, diciéndole: “yo soy otra persona”, pues no entendía lo que ella le generaba.

La actriz detalló que "Fue una noche mucho más romántica de lo que la gente se imagina… fue como habernos acostado sin hacer nada”. En un momento, se quedó mirándolo y "no me quería dormir". La cita fue breve debido a que La China Suárez estaba filmando en Madrid y había viajado a París solo por 24 horas. El viaje fue de menos de un día, y al volver, la actriz confesó que lloró, diciendo: “soy muy novelera”.

Esa vuelta a España la encontró confundida, ya que no entendía cómo después de hablar por WhatsApp durante dos meses, vivir ese "momento mágico", besarse y conectarse, "cada uno tenía que volver a su vida”. Al explicar su vulnerabilidad en aquel momento, La China Suárez confesó que estaba "en una relación donde no me sentía deseada ni amada, estaba desgastada". Además, sentía culpa por haberse separado del padre de Rufina, sintiéndose un “fracaso”.

Entre mensajes nocturnos y un encuentro de película, La China definió lo vivido como “Fue amor. Muy fuerte. Muy mutuo. Una conexión que no pude explicar”.