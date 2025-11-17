La Patagonia argentina enfrenta este lunes 17 de noviembre una jornada crítica por el avance de un ciclón que generó alerta roja en la provincia de Chubut, donde las ráfagas podrían llegar a los 150 km/h, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las autoridades dispusieron la suspensión de clases, la cancelación de vuelos y restricciones en el transporte terrestre debido al riesgo extremo que representan los vientos.

En diálogo con TN, el secretario de Control Urbano y Operativo de Comodoro Rivadavia, Miguel Gómez, confirmó que las ráfagas alcanzarán los 140 km/h al mediodía, aunque advirtió que en algunas zonas podrían superar los valores previstos. Por ello, pidió a la población permanecer dentro de sus hogares y evitar cualquier tipo de circulación.

El fenómeno también viene acompañado de lluvias persistentes y vientos de variada intensidad que afectan a distintos puntos del sur del país. El SMN señaló que la situación podría generar caídas de árboles, interrupciones del servicio eléctrico y daños en infraestructuras, por lo que se mantienen activos los operativos de Defensa Civil para atender emergencias.

En Comodoro Rivadavia, el aeropuerto canceló todos los vuelos programados para la jornada y el transporte público opera con demoras y recorridos restringidos. Los comercios de la zona funcionan de manera limitada, mientras que las autoridades locales solicitaron reforzar las medidas de precaución y mantenerse informados a través de canales oficiales.

El ciclón avanza desde el pasaje de Drake, la región que conecta los océanos Atlántico y Pacífico, y continuará afectando la zona durante las próximas horas, con una lenta disminución del viento hacia el final del día, aunque persistirán las condiciones inestables en el sur argentino.